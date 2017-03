Sukob policije i demonstranata u Napulju VIDEO

Policija se danas sukobila sa demonstrantima u Napulju tokom protesta zbog dolaska lidera partije Sjeverna liga Matea Salvinija.

Policija je upotrijebila vodeni top i suzavac kako bi rastjerala oko 300 demonstranata koji su se odvojili od mirovnog marša i počeli da bacaju kamenice i benzinske bombe.

Osobe sa crnim kapuljačama i kacigama čupali su saobraćajne znakove i palili kontejnere u zapadnom dijelu Napulja nedaleko od fudbalskog stadiona.

Gradonačelnik Napulja Luiđi de Magistris podržao je demonstrante koji su pokušali da spriječe Salvinijev dolazak, ali je ministar unutrašnjih poslova Marko Miniti od lokalne policije zatražio da osiguraju da dođe do posjete.

Salvini je prije osam godina snimljen kako pjeva uvredljive pjesme protiv žitelja Napulja na skupu Sjeverne lige, ali je od tada odustao od antijužnjačke retorike i planira da se kandiduje na parlamentarnim izborima 2018. godine.

#Breaking Left-wing thugs, Antifa in Italian city of Naples, southern Italian city. #Antifa against the visit of #Napoli #Italy pic.twitter.com/TsZ42mTMZj

— Jaime T (@JaimeT2020) March 11, 2017