Sukob Drvara i Grahova: Eskalirao sukob zbog saniteta iz Južne Koreje

Nabavka sanitetskog vozila za potrebe Doma zdravlja u Drvaru na mrtvo ime posvađala je čelnike ove opštine sa načelnikom Grahova Duškom Radunom.

Nesvakidašnjoj javnoj prepirci između Raduna, inače visokog funkcionera Srpske napredne stranke (SNS) u RS i rukovodstva drvarskog SNSD, partije koja već godinama suvereno vlada u toj opštini, preksinoć su mogli svjedočiti svi posjetioci zvanične Fejsbuk stranice Opštinskog odbora SNSD Drvar.

Naime, nakon što su se drvarski SNSD-ovci javno pohvalili time što je u lokalni Dom zdravlja prekjuče stigla donacija iz Južne Koreje u vidu sanitetskog vozila, načelnik Grahova je na istoj društvenoj mreži osuo drvlje i kamenje po SNSD Drvar, nazivajući ih “lopovima”, koji su, kako je ustvrdio, besramno oteli poklon koji je bio namenjen njegovoj opštini.

“Sram vas bilo! Kako vas nije sramota da lažete. Ko je bio incijator za ovo vozilo? Dok narod u Grahovu umire zbog loše zdravstvene zaštite jer nemamo doktora, nemamo sanitetsko vozilo, vi se kitite tuđim perjem. Ovo vozilo je korejski ambasador obećao opštini Grahovo, a vi ste i ovo oteli kao i još dva sanitetska vozila koja su bila donirana ambulanti Grahovo. Nek vam na dušu idu svi umrli ljudi koji su život izgubili vašom zaslugom i nerazumjevanjem da i u Grahovu živi narod kome u 21. vijeku treba doktor, sanitetsko vozilo, ultra zvuk. Ničija nije do zore sijala, pa neće ni vaša”, napisao je ogorčeni Radun ispod slavodobitne objave drvarskog SNSD.

Nakon toga, nastala je žestoka svađa između Raduna i drvarskih SNSD-ovaca, koji su načelnika Grahova nazivali lažovom, dok im je on nudio dokumente, koji, prema njegovim tvrdnjama, dokazuju da je on sa južnokorejskim ambasadorom u BiH dogovorio donaciju sanitetskog vozila za Grahovo. Svađa se, na kraju, prenijela i na neke druge “goruće probleme”.

“Umjesto što pljujete po ljudima koji vode SNSD, raspitajte se kako su oni riješavali grijajanje u DZ Drvar, te isto to uradite u Grahovu. Svjedoci ste da su cijevi popucale od hladnoće. Ovo su stvari oko kojih se trebamo svi dogovarati, umjesto da na ovako prizeman način pišete”, stoji u jednom od odgovora koji je SNSD Drvar poslao Radunu, na šta im je on replicirao da su i za to krivci u SNSD.

“Cijevi su popucale zbog vaše nebrige, jer ambulanta Grahovo pripada Domu zdravlja Drvar. Ko uzima pare od fonda, opština Grahovo ili DZ Drvar? A što se tiče pljuvanja, pa ko vas pljuje? Ja sam samo iznio istinu i samo istinu. I opet ću vam reći da vas treba biti sramota”, poručio je Radun.

O ozbiljnosti sukoba između čelnika Drvara i Grahova zbog donacije iz Južne Koreje govori i to što je načelnik Grahova Duško Radun još prije mjesec dana zaprijetio javnim samospaljivanjem ispred zgrade Vlade Livanjskog kantona ukoliko njegova opština ne dobije sporno sanitetsko vozilo.

Radun je tada za pojedine medije izjavio da je “spreman spaliti se u Livnu” ukoliko se građanima Grahova oduzme južnokorejska donacija.