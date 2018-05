Sukob biznismena prelio se na ulice Banjaluke

Zbog rata dva velika putarska preduzeća u Republici Srpskoj – „MG Minda“ i „Kozaraputeva“, gradske vlasti u Banjaluci muku muče kako da popune brojne rupe na saobraćajnicama, saznaje portal CAPITAL.ba.

Višegodišnji sukob kompanija u vlasništvu jednih od najimućnijih biznismena u RS – Mladena Milanovića Kaje i Dragana Čorokala, sa republičkih tendera ovaj put se prelio na teren Banjaluke, dovodeći u pitanje sistem održavanja gradskih i prigradskih puteva. Ovaj put, dvije firme su se sukobile oko 2,5 miliona KM vrijednog ugovora o održavanju gradskih i prigradskih saobraćajnica na području Banjaluke.

Ugovor o održavanju, na osnovu kojeg bi trebale biti sanirane banjalučke sabraćajnice, iznurene teškim zimskim uslovima, trebao je stupiti na snagu još početkom ovog mjeseca, ali putari još nisu izašli na teren – a i pitanje kad će – zbog međusobne borbe dva biznismena.

Izvori bliski Gradskoj upravi tvrde da su nemoćni da urade bila šta po ovom pitanju i da im jedino preostaje da čekaju ishod rata između dve firme, čije su međusobne žalbe završile i pred Kancelarijom za razmatranje žalbi BiH, sa sjedištem u Sarajevu.

„Prvobitno dostavljene ponude za okvirni, dvogodišnji sporazum o održavanju gradskih i prigradskih saobraćajnica, otvorene su još 9. marta, ali postupak izbora – a samim tim ni radovi – još nisu ni počeli, niti se, pošteno govoreći, zna kad će, s obzirom na rovovsku borbu dvije firme, od čega najveću štetu trpe sami Banjalučani“, tvrde izvori Capitala.

Kako ističu, Milanović i Čorokalo su se, od ukupno šest lotova na tenderu, sukobili oko dva najvrjednija lota, vezanih za održavanje gradskih i prigradskih puteva.

Prema odluci gradskih vlasti, „Kozaraputevi“ su prvobitno izabrani kao najbolji ponuđač sa ponudom od 1,98 miliona KM za gradske saobraćajnice, te 838.000 KM za održavanje prigradskih puteva.

-Međutim, na tu odluku se žalio MG mind, i to zbog toga što su u ponudi “Kozaraputeva“ dva slova od riječi „šezdeset“, i to „z“ i „d“ bila blago podebljana. Taj, sitni propust, koji nije parfiran od strane „Kozaraputeva“ bio je dovoljan da Kancalerija za žalbe uvaži tu žalbu, nakon čega smo, nemajući izbora, prihvatili dosta višu ponudu „MG Minda“, i to 2,26 miliona KM za gradske saobraćajnice, dok je, ovaj put, na lotu koji se odnosio na prigradske saobraćajnice pobijedila firma „Vučković eksport import“ sa ponudom od 855.000 KM – tvrde sagovornici Capitala.

Da stvar bude zanimljivija, gradske vlasti su na ovu odluku o izboru primile novu žalbu, ovaj put Čorokalovih „Kozaraputeva“, a trenutno se čeka da se o tome odredi Kancelarija za žalbe.

“Blokirani radovi/ onemogućena sanacija, održavanje i investicije na gradskim i prigradskim ulicama u Banjaluci!”, komentarisao je gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić na društvenoj mreži Fejsbuk ovu situaciju.

(Capital.ba, ATV)