Šukalo: Vi se riješite Bakira, mi ćemo Dodika i mirna Bosna

Adam Šukalo, lider stranke Napredna Srpska pozvao je Bošnjake da se “riješe Bakira”, a da će se onda Srbi riješiti Dodika što bi dovelo do mira i stabilnosti u BiH.



Šukalo je za N1 rekao da na ovim prostorima nisu popularne teme srpsko-bošnjačkog dijaloga.

“Ovdje nisu popularne teme sprsko-bošnjačkog dijaloga. Ovdje nije popularno što Emir i ja želimo dijalog, bilo bi svima super da se mi svađamo i da ja glumim velikog Srbina, a on Bošnjaka. Vi se riješite Bakira, mi ćemo Dodika i mirna Bosna. Ne želim da se odreknem identiteta BiH, smatram da je to istorijski moja zemlja. Ako sam hrišćanin kakvim se smatram, ja ne mogu da mrzim drugog. Ne mogu da razmišljam o prošlosti”, smatra Šukalo te dodaje da se narod mora prestati vraćati na priču iz devedesetih i okrenuti budućnosti.

“Događaj dana je nenajavljeni sastanak Zvizdić i Vučić. Najava mjeseca je izgradnja autoputa Beograd – Sarajevo. Moramo se okrenuti građanima i njihovim potrebama. Moramo se prestati vraćati na priču iz devedesetih i vraćanje ratnih ožiljaka. Svako nosi neki, neko manji, neko veći. Moramo se okrenuti budućnosti, to nisu floskule nego konkretne stvari. Bojim se negativnog scenarija, a to je da se zaustavi sav evropski put. Mislim da će to voditi u neke nacionalističke priče kao uvertira za naredne izbore”, rekao je Šukalo za N1.

(Nezavisne novine/N1)