Šukalo u Tužilaštvu: Nema istrage protiv opozicije!

Protiv opozicije se ne vodi istraga zbog posljednjih dešavanja u Narodnoj skupštini – na licu mjesta je saznao Adam Šukalo. U tužilaštvo je došao da lično provjeri informacije i to nakon što je ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač opozicione poslanike optužio da su počinili krivično djelo “pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja”.

“Ovdje je riječ o zloupotrebi institucija i jasno je da na bazi svega ovoga da je ministar Lukač zloupotrijebio službenu dužnost i jasno je takođe da mi u Republici Srpskoj imamo ministarstvo unutrašnjih poslova RS ali imamo i ministarstvo unutrašnjih poslova SNSD-a”, rekao je Adam Šukalo, poslanik Stranke napredna Srpska u Narodnoj skupštini RS.

I dok iz ministarstva poručuju da su spornog dana radili u skladu sa zakonom i propisima – iz SNSD-a uzvraćaju da je opozicija ta koja je upotrebom pasivne sile onemogućila rad skupštine. Kažu da u Savezu za promjene love u mutnom i razvodnjavaju priču u kojoj više nemaju šta da kažu.

“Mislim da je ovo bespotrebno skretanje pažnje na neke stvari koje su periferne. Činjenica jeste da je opozicija u RS spriječila održavanje sjednice Narodne skupštine”, kaže Dušica Šolaja, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini RS.

“Ako je fotografisanje elektronskih kartica u Narodnoj skupštini i objavljivanje na društvenim mrežama udar na ustavni poredak onda imamo problem”, poručuje ostatak opozicije. Za Vukotu Govedaricu to je dokaz da se vlast plaši naroda.

“Oni proizvode strah jer žive u strahu. To je, zaista, degutantno možda i komentarisati – za sve to što je gospodin Šukalo uradio, a nije uradio ništa. Žao mi je što nisam ni ja zajedno sa njim to uradio”, rekao je Vukota Govedarica, poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini RS.

U danu kad se Adam Šukalo prošetao do tužilaštva i kad, i jedni i drugi, ponovo dižu tenzije – iz Narodne skupštine ponavljaju ranije tvrdnje.

“Udaljeni ste u skladu sa poslovnikom”, opoziciji poručuje predsjednik Parlamenta. Nisam naredio ulazak policije, kaže Čubrilović, uz poruku opoziciji da dodatne informacije o broju policijskih službenika potraže u ministarstvu unutrašnjih poslova. Tamo tvrde da je sve odrađeno u skladu sa bezbjednosnom procjenom i pravilnikom.