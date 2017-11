Šukalo: Stabilna koalicija Dodik – Izetbegović

Poslanik u Narodnoj skupštini RS Adam Šukalo rekao je da bi predsjednik Srpske Milorad Dodik trebalo da odgovori kakvu je vrstu koalicije dogovorio s Bakirom Izetbegovićem, bošnjačkim članom Predsjedništva BiH.



– Upravo Dodik ima potrebu ne samo da još više ovlada Srpskom već da se vrati u zajedničke institucije. Dogovorio je koaliciju s Bakirom Izetbegovićem i ići će protiv Fahrudina Radončića i to trebaju svi da znaju. To je potpuna istina i to je upravo ono što je na trenutnoj političkoj sceni i što je aktuelno – kazao je Šukalo.

Ističe da, kako se budu približavali izbori, međusobno će se pomagati po principu „Ja tebe referendumom, ti mene nekom pričom o apelaciji Ustavnog suda“.

– Zato postavljam pitanje zašto se provodi ovakva politika i zašto ovakav scenario? Čija je ovo agenda i ko je to osmislio zajedno s Izetbegovićem. Stabilna koalicija u BiH je Izetbegović – Dodik plus Čović – zaključio je Šukalo.

(TV1/avaz)