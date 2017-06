Šukalo podnio prijavu protiv ministra Savanovića

Poslanik Napredne Srpske u Narodnoj skupštini Republike Srpske Adam Šukalo, koji djeluje u poslaničkom Klub PDP-a, podnio je danas Komisiji za sprečavanje sukoba interesa prijavu protiv ministra rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Milenka Savanovića.

Šukalo tvrdi da je Savanović došao u sukob interesa bez jer je bez konkursa zaposlio svoju suprugu u Fond za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Srpske.

On je zatražio da Savanović zbog ovakog postupka podnese ostavku, zbog moralnih, ali i zakonskih razloga “koji će biti utvrđeni u postupku”.

“Da bismo počeli sprečavati da ovakve negativne pojave u društvu čine izabrani zvaničnici, ne postoji drugi način nego da se institucionalno pokušamo boriti protiv takvih nezakonitih djelovanja, da sve te postupke pratimo do kraja i vidimo kako će se završiti”, rekao je Šukalo novinarima, nastupajući ispred Kluba poslanika PDP-a, pred podnošenje prijave.

On je rekao da je Savanović u nedavnom intervjuu izjavio “kako bi mladi trebalo da se zapošljavaju u fabrikama, da javni sektor nije perspektiva, već da je to privatni sektor, a on je uradio nešto potpuno suprotno, što dodatno iritira”.

Komentarišući jučerašnju izjavu predsjednika Srpske i SNSD-a Milorada Dodika prema kojoj opozicija nije ta koja će da rekonstruiše Vladu Srpske, Šukalo je rekao da opozicija nije ni pokušala da rekonstruiše Vladu.

Šukalo je za sutrašnji sastanak partija vladajuće koalicije rekao da je to “odmjeravanje snaga pred opšte izbore i strateško pozicioniranje DNS-a”.

(Srna)