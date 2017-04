Sudbina Alumine u rukama Pavgorda, Vlada mora da pregovara

Ne smijemo dozvoliti blokadu računa Alumine i zato moramo pregovarati sa Pavgordom. Samo oni mogu da odluče da period od 60 dana privremene deblokade traje duže, poručuje ministar industrije.

Petar Đokić kaže da je Vlada u nezgodnoj poziciji pa mora da pregovara jer Pavgord može u svakom trenutku zatraži izvršenje presude suda iz Litvanije. Iako su sporna potraživanja od 150 miliona osporena prvostepenom presudom Okruznog privrednog suda u Bijeljini, država kao većinski vlasnik Alumine i dalje je na istom.

“Mi se nadamo da bi u tom smislu i drugostepeni organ mogao to da potvrdi. Ali i dalje ostaje problem ovog postupka izvršenja ovog postupka koji je isključivo pravo povjerioca odnosno povjerenika, a to je Pavgord. U tom smislu moramo sjesti i razgovarati s njima. To jeste bolno pitanje”, kaže Đokić.

Đokić nije govorio više detaljima pregovora Vlade i Pavgorda, i da li će se pristati na nagodbu koju je pismom prošle sedmice nudio Gordan Pavlović, a to je da mu se prizna dio spornih potraživanja.

Tražio je tačno 80 miliona, saopštili su juče otpušteni advokati Alumini i optužili upravu da im je zbog odbijanja da pristanu na sporazum uručila otkaz.

Predsjednik uprave Alumine Milorad Motika juče je obećao da će se izjasniti danas i iznijeti dokaze protiv suspendovanog pravnog tima. Ipak u pres službi Alumine danas rekli da dokaze još skupljaju pa će se oglasiti tek poslije prvomajskih praznika. Ni prozvani Gordan Pavlović ne želi da komentariše tvrdnje, da je od pravnika Alumine tražio da mu priznaju 80 miliona potraživanja, u zamjenu da odblokira račun.

“Ne znam ja, ja sam na putu nisam tu. Za sve što vam treba zovite Sajića molim vas”, kratko je rekao Pavlović.

Advokat Pavgorda Aleksandar Sajić danas tvrdi da se do daljnjeg u slučaju Alumine neće oglašavati. “Dogovorili smo se sa predsjednicom Vlade da ne istupamo u medijima dok traju pregovori”, kratko je poručio Sajić u razgovoru za ATV.

Rječitija nije ni predsjednica Vlade koja ne očekuje da će se problem uskoro riješiti.

“Pitanje Alumine se ne može riješiti u okviru 60 dana, ali mislim da ova deblokada treba da pogoduje čitavom tom procesu izlaska iz krize Alumine. Mi smo zainteresovani kao Vlada da Alumina funkcioniše. Tamo ima 1.300 radnika”, rekla je Cvijanovićka.

U spornom pismu Vladi i predsjedniku Reublike vlasnik Pavgorda nudio je ustupke. Spreman se odreći dijela potraživanja od 155 miliona u zamjenu da se dio prizna i pretvori u akcije Alumine.

Ostaje nejasno o čemu Vlada pregova sa Pavlovićem jer potraživanja ne priznaje ni ona ni predsjednik Republike, nego stečajni upravnik i sud.

Slučajno ili ne, četiri dana nakon presude kojom su osporena potraživanja, stečajni sudija suda u Bijeljini Alida Nađ- Mađarac suspendovana je odlukom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. U saopštenju VSTS nije pojasnio ima li suspenzija veze sa stečajem Birča.