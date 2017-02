Sudarili se avion i jelen VIDEO

Putnički avion kompanije “Ameriken Igl” (American Eagle) udario je u jelena prilikom pripreme za polijetanje s aerodroma u Šarlotu, u Sjevernoj Karolini, saopštili su zvaničnici.

Pilot je poslije sudara proglasio uzbunu, odustao od polijetanja na domaćoj liniji i vratio avion pred zgradu aerodroma, saopštila je Federalna uprava za avijaciju.

Iz letjelice je procurilo gorivo zbog oštećenja rezervoara u krilu, izazvanog udarcem u jelena, rekla je portparolka aviokompanije Kejti Kodi.

Plane collides with deer in Charlotte, N.C. https://t.co/pNPniRwSlP

Na snimcima lokalnih televizija vide se oštećenja na desnom krilu, kao i vatrogasci koji su iz predostrožnosti prskali avion pjenom.

Video shows commuter jet leaking fuel as it made an emergency landing in Charlotte after hitting a deer upon takeoff https://t.co/jrHLkZIbmG pic.twitter.com/Le57nZ1hjl

