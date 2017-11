Sud potvrdio: Milorad Dodik prisluškivan tri mjeseca!

Dodik: Nakon trase do Prnjavora sanacija i pristupnih puteva

Predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik prisluškivan je od februara do maja prošle godine i to u okviru istrage u slučaju Pavlović banka.

Potvrđeno je to u Sudu Bosne i Hercegovine, dva dana nakon što je predsjednik Srpske izjavio da zna da ga prisluškuju. Iz bh. suda poručuju da su sve radili po zakonu i to zahtjev Tužilaštva, koje je na taj način prikupljalo dokaze u istrazi protiv Slobodana Pavlovića, vlasnika Pavlović banke, ali još nekoliko osumnjičenih.

“Sud Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog Pavlović Slobodana i drugih zbog krivičnog djela pranje novca i zloupotreba položaja izdao naredbu za primjenu posebnih istražnih radnji, nadzor i tehničko snimanje telekomunikacija, prema određenom broju lica uključujući i Milorada Dodika. Naredba je izdata na obrazloženi prijedlog Tužilaštva BiH, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku BiH”, navode iz Suda BiH.

A u cijeloj priči opet se najviše govorilo o referendumu. Nakon što su iz Saveza za promjene Dodika optužili da trguje nacionalnim interesima i da mu najave o izjašnjavanju garađana o bh. pravosuđu služe da zatvori istrage u Tužilaštvu, reagovao je i predsjednik Srpske. Tvrdi da SDS bježi od odgovornosti za neuspjeh održavanja referenduma. Sada su, poručuje ljuti, što neustvano pravosuđe, na osnovu njihovih lažnih prijava, nije optužilo i zatvorilo Dodik, pa da mogu mirno na izbore. Na sve to je stigao odgovor i iz SDS-a.

“Nije ovdje problem da li je on ili nije bio predmet istraga , ovdje je problem, što je on istrgovao obustavljanjem istrage, za vilu na Dedinju da on odustane od referenduma, ali očitio je evo, sve je isplivalo u javnost, po onoj narodno izreci: “Zaklela se zemlja raju da se svake tajne znaju””, navodi Aleksandra Pandurević, šef Kluba poslanika SDS-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Dok je za predsjednika Srpske indikativno da u Savezu za promjene znaju sve što se dešava u Sudu i Tužilaštvu, iz SDS-a odgovaraju neka savjetnici predsjeniku Srpske objasne procedure.

SDS je prije dvije godine podnijela krivičnu prijavu protiv Dodika, ali i vlasnika Pavlović banke, Slobodana Pavlovića i još nekoliko osoba zbog kredita koji je ta banka odobrila za kupovinu Dodikove nekretnine u Beogradu.

Istraga protiv predsjednika Srpske je navodno obustavljena, ali još traje protiv nekoliko osumnjičenih u tom predmetu. Među njima je i Slobodan Pavlović kome su nedavno skinute sve mjere zabrane putovanja , koje su bile na snazi, a slična obavještenja koje je dobio Dodik, stizala su na još neke adrese, a u Tužilaštvu nisu komentarisali detalje u vezi sa tim predmetom.