Sud BiH: Potvrđena optužnica za zločin nad Srbima u Čemernom

Sud BiH potvrdio je optužnicu koja Nehrua Ganića tereti za ratni zločin protiv civilnog srpskog stanovništva i ratnih zarobljenika u selu Čemerno kod Ilijaša, te povrede zakona ili običaja rata, saopšteno je iz Suda BiH.

Optužnica tereti Ganića da je u toku oružanog sukoba između Armije RBiH i Vojske Republike Srpske, krajem maja i u prvoj polovini juna 1992. godine, kao nadređeni komadantu Odreda “Sretno” Opšinskog štaba TO Breza DŽemalu Hadžiću, postupao suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava, kršeći odredbe Ženevske konvecije o zaštiti civila i ratnih zarobljenika.

Prema optužnici, Ganić je znao ili je mogao znati da se njemu podređeni Hadžić sa pripadnicima navedenog odreda i komandir Druge čete TO Kakanj Teufik Turdić, te pripadnici Drugog voda druge čete TO Kakanj DŽemal Smolo, Senad Sikira, Benjamin Sikira i Haris Sikira, u sadejstvu sa pripadnicima TO Ilijaš i pripadnicima aktivnog i rezervnog sastava MUP RBiH, SJB Ilijaš, spremaju da izvrše krivična djela u okviru napada na selo Čemerno.

NJihov plan i cilj bio je, između ostalog, namjerno ubistvo svih lica srpske nacionalnosti u selu Čemerno, bez razlikovanja civila i vojnika VRS, uključujući i zarobljene civile i pripadnike VRS koji su položili oružje, kao i prekomjerno i vojnim potrebana neopravdano uništenje njihove nepokretne i pokretne imovine.

U optužnici se navodi da je Ganić propustio da preduzme nužne i razumne mjere da spriječi učinjenje krivičnog djela, odnosno da učinioci tog djela budu kažnjeni.

(Srna)