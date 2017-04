Štulić: Nikad me ne zovu normalni ljudi, već samo neki lezilebovići

Nekadašnji frontmen grupe “Azra” Branimir Džoni Štulić, koji je protekle nedjelje napunio 64 godine, u intervjuu sarajevskom “Dnevnom avazu”, iz Holandije, u kojoj živi i radi, izjavio je da mu “nije drago” što se “tolika prašina na internetu podigla za njegov rođendan”, kako je ocijenila autorka intervjua.

Ona je povodom tekstova koji su se pojavili na portalima o tome šta koja “Azrina” pesma znači i kome ju je posvetio, upitala Štulića šta se tačno krije iza pjesme “Gracija”, podsjećajući ga da je jednom prilikom rekao da ta pjesma nije posvećena nijednoj ženi.

“Ja sam sve pjesme napravio sebi. Nema veze da li se ona zove Mona Liza ili Larisa. Da Vinči je iza toga. Da Vinči – mislim na sebe. Pas laje zbog sebe, a ne zbog sela. Kad čovjek nešto kaže, on misli na sebe, secira sebe, a pripisuje drugom. A šta drugo zna osim sebe”, rekao je Štulić.

Na konstataciju novinarke da ga “ljudi ne zaboravljaju”, Štulić je rekao da ga “nikad u životu nije nazvao normalan čovjek koji, recimo, radi nešto, već sve neki lezilebovići, kako god uzmeš”.

“Ja sam na Jutjub kanal petrovicpetar stavio sigurno 80 odsto svojih pjesama. Ne volim ih ja tamo, sigurno, dvadesetak, a ostalo nije nešto bitno. Ali imaju sve to, ali oni se prave ludi, svaki ponaosob bi htio da on ima sve moje pjesme na svom sajtu. Jer, to mu je jedini način, inače je niko i ništa. I oni se krvavo bore za moje, a s lakoćom gube svoje, i zemlju, i državu i pasoš. I šta god hoćeš. Krvavo se bore za ono što nije njihovo”, naveo je Štulić.

On kaže da mu nije “nije drago” ni u vezi sa komentarima na internetu da je “Džoni Štulić najbolji muzičar svih vremena na prostoru bivše Jugoslavije“.

(Tanjug)