Student iz Sarajeva: Izliječio sam multiplu sklerozu uljem kanabisa

Ekspertna radna grupa pri Savjetu ministara BiH u oktobru prošle dala je zeleno svjetlo medicinskoj upotrebi kanabisa. Kako bi njegovo korištenje za liječenje postalo legalno, potrebno je izmijeniti postojeću zakonsku regulativu.

U međuvremenu, pacijenti su primorani da do ovog lijeka, koji im olakšava ili potpuno eliminiše tegobe, dolaze na ilegalan način. Irfan Ribić, student Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, u maju 2015. godine suočio se s prvim simptomima multipla skleroze, a danas je potpuno izliječen.

Svoju priču o korištenju ulja kanabisa podijelio je u studiju televizije N1.

Na pitanje kako je reagovao na prve znakove multipla skleroze je rekao: “Volim reći da je to bio jedan od najtežih trenutaka u mom životu. Kad vam ljekar kaže da bolujete od neizlječive bolesti i da situacija iz dana u dan može biti jako promjenjiva, ne znate šta vas je snašlo, da tako kažem. Sigurno je to najteži period u mom životu, ali danas su se počele ispisivati moje ljepše stranice života”.

Istakao je i kako je sve to loše uticalo na njegovo psihičko stanje, iako je po prirodi pozitivna osoba.

“Poznat sam kao osoba koja je jako pozitivna i koja se u svakom trenutku smije i ne ostavljam prostora za crne misli, ali bih slagao, i svako laže ko kaže da nije imao teških trenutaka. Nažalost, tih faza ima i to je ljudski. Kod nas su ljekari jako zbunjeni jer je to bolest koja nije puno istražena. Koliko se puno zna o njoj, to opet nije dovoljno”, rekao je.

“Ljekari su mi govorili kako su optimistične prognoze, da će biti bolje, mlad sam, pun života, mlad mi je organizam, međutim multipla skleroza je bolest toliko nepredvidiva da nikad ne znate šta se može desiti”, dodao je.

Ribić je govorio i o tome na koji način je saznao o mogućnosti liječenja uz pomoć kanabisovog ulja.

“Za ulje kanabisa sam do tad znao da je to droga i da je to opasna psihoaktivna supstanca koja je kod nas ilegalna i da je to nešto što donosi loše. Međutim, kad sam izašao iz bolnice, čitao sam dosta o bolesti, a onda sam naišao i na jednu emisiju na televiziji u kojoj su gostovali farmaceut, žena koja je oboljela i krim inspektor, a tema je bila multipla skleroza. U emisiji se došlo do toga da ljudi sve više počinju vjerovati da im kanabis, naročito ulje kanabisa, pomaže ne samo u otklanjaju simptoma već u potpunom izlječenju. U emisiju se javio i Huanito Luksetić iz Hrvatske, za koga se na kraju ispostavilo da će biti moja zvijezda vodilja. On je bio u kolicima, a nakon korištenja ulja je ustao iz kolica, sada trči, radi i meni je to bilo fascinantno”, kazao je Ribić.

Istakao je kako je ulje kanabisa našao u Sloveniji, jer je u BiH ilegalno.

“Ljudi misle da je u Hrvatskoj i Sloveniji drugačije regulisano, međutim nije ni tamo. Najbolja je situacija u Makedoniji, gdje se vrši obuka ljekara kako da liječe uljem kanabisa”, naveo je.

Objasnio je i kako nije svako ulje od kanabisa dobro i da u svijetu kanabisa ima svega.

“Nije svaka biljka dobra, niti je svaka sorta dobra i ne pomaže svako ulje nama oboljelima. Međutim, puno sam informacija sa Huanitom razmijenio, a koristio sam i internet, dokumentarne filmove sam gledao, i čitao istraživanja naučnika iz svijeta. Prije kanabisa sam otežano hodao, brzo sam se umarao, a kada sam poslije rezultata jednu noć legao da spavam, jednostavno u mojoj glavi mi nešto nije dalo da šutim o svemu tome jer šutnja je zločin. Ovo je priča koje se ne bojim jer nisam diler, nisam narkoman, želim da budem akademski građanin, volim svoj posao, ali ono što me jako ljuti jeste zdravstveni sistem koji po meni jako loše funkcioniše i zato nisam mogao šutiti”, komentarisao je.

Ribić je u studiju N1 nosio majicu na kojoj je pisalo “Bolje ilegalno živ nego legalno mrtav”, a kaže da je ta rečenica njegova vodilja.

“Ponavljao sam da legalizovali kanabis ili ne, ljudi se moraju liječiti, a ja sam bio u situaciju da ljudima oko mene kaže ljekar da ima mjesec-dva života, i šta tom čovjeku preostaje nego da potraži spas. Što se tiče ljekara, u svemu tome ima i onakvih i ovakvih. Imate onih koji podržavaju i kažu vam bravo, ali imate i onih koji kažu kakav kanabis, ne postoje naučna istraživanja o tome, što je potpuno suludo”, rekao je.

Ribić je naveo i kako je cijena ulja dodatni problem s kojim se susretao.

“Pored toga što je ilegalno i jako je skupo jer se nalazi na crnom tržištu. Terapija od tri mjeseca, koja je opšteprihvaćena u svijetu, košta oko 4000 evra. Jedan mililitar iznosi od 50 do 70 eura, a terapija je 60 ml ulja. Tu terapiju je ustanovio Rik Simpson, čovjek koji je naučnik i koji proučava kanabis jer je imao karcinom. Isprobao je na sebi i utvrdio tu terapiju i sada se i u Kanadi i u cijeloj Evropi koristi ta terapija”, kazao je.