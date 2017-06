Strukturalni dijalog: Rok za zakon o sudovima do kraja juna!

Od pompezno najavljivanih rundi i pregovora, strukturalni dijalog sveo se na skoro nenajavljene sastanke resornih ministara, nosilaca pravosudnih funkcija i predstavnika međunarodne zajednice.

Tako je bilo i danas. I učesnici su sve manje spremni da pričaju o rezultatima, svjesni da je dijalog u zastoju ili bolje rečeno da je doživio potpuni fijasko.

Ni predstavnici međunarodne zajednice,koji važe za strpljive sagovornike više nemaju snage za uzaludna obećanja. Sada postavljaju ono što u BiH najmanje vole- rokove. Zakon o sudovima traže do kraja juna.

“Tako da je praktično rok za koncipiranje prijedloga za BiH, a u okviru strukturalnog dijaloga, vezan za sudove, je 27. junu ove godine. Ja mislim da je dovoljno vremena, a ko ma dobre namjere. RS najviše je uradila u koncipiranju svojih prijedloga,imali smo izvanrednu podršku evropske komisije, ali nisam siguran da je svima stalo do uređenja u pravosuđu BiH”, rekao je Anton Kasipović, ministar pravde RS.

A o zakonu o sudovima priča se godinama. Bilo je različitih prijedloga, ali nijedan nije ujedinio sve učesnike dijaloga. Republika Srpska insistira da se jasno definišu nadležnosti, pogotovo kada je u pitanju Sud Bosne i Hercegovine. Bilo je dosta riječi i o formiranju višeg ili apelacinog suda, ali nikakva rješenja još nisu na pomolu.

Anton Kasipović kaže da treba sačekati i raspravu u Parlamentu BiH i saslušati šta o pravosuđu imaju da kažu državni poslanici.

“Mislim da ćemo čuti, mnogo zanimljivih i uglova i viđenja reforme pravosuđa, na kraju krajeva, svakako je važno da respektujemo ono, što ćemo čuti u Parlamentarnoj skupštini BIH i na temelju dosadašnjeg rada i takvih stavova da koncipiramo prijedlog zakona”, kaže Kasipović.

Šta o pravosuđu misle poslanici biće jasnije 14.juna, za kada je zakazana posebna sjednica Parlamenta BiH. A ministar pravde u Savjetu ministara, kao ni većina ostalih učesnika, novinarima nisu htjeli ništa da kažu o rokovima koji su se čuli na sastanku, ali ni o dosadašnjim razgovorima u okviru strukturalnog dijaloga.

Ni iz Evropske komisije danas nisu bili mnogo pričljivi. Sastanak nisu najavili, kao što su to ranije činili, pa nije bilo moguće saznati, da li će ubuduće insistirati da se poštuju rokovi i tako pokušaju da makar dijelom stvari pokrenu sa mrtve tačke kada je u pitanju bh pravosuđe. Do sada im to i nije baš polazilo za rukom, a dijalog je bio u potpunom zastoju skoro godinu dana.