Strukovni sindikat doktora medicine traži smjenu ministra zdravlja!

Strukovni Sindikat doktora medicine Republike Srpske uputio je predsjedniku Vlade RS, Željki Cvijanović Zahtjev za pokretanje postupka smjene Dragana Boganića, ministra zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske:

Zahtjev prenosimo u cjelosti:

“Na osnovu odluke Glavnog odbora Strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske podnosi se zahtjev predsjedniku Vlade Republike Srpske da u skladu sa odredbama člana 13. Zakona o Vladi Republike Srpske pokrene postupak smjene dr Dragana Bogdanića sa funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske, a zbog postojanja njegove lične odgovornosti za loše stanje u oblasti zdravstva, a naročito zbog odgovornosti za izuzetno loše poslovanje javnih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj u periodu u kojem imenovani vrši funkciju ministra u Vladi Republike Srpske.

Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske, kao reprezentativni sindikat u bolničkoj djelatnosti i djelatnosti medicinske i stomatološke prakse smatra da ministar dr Dragan Bogdanić u proteklom periodu nije postupao savjesno i u skladu sa svojim nadležnostima utvrđenim Zakonom o republičkoj upravi i Zakonom o sistemu javnih službi i to u pogledu donošenja odluka i mjera, koje je kao nadležni ministar pogrešno donio ili propustio da pravovremeno donese ili preduzme, a što je dovelo do ozbiljnog ugrožavanja postojećeg sistema zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj, koji je utvrđen Ustavom i zakonima, a što je dovelo i do ograničavanja osnovnih prava i interesa građana u oblasti zdravstene zaštite, kao i socijalnih i ekonomskih prava i dostojanstva rada zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj.

Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske, kao reprezentativni sindikat u bolničkoj djelatnosti i djelatnosti medicinske i stomatološke prakse upozorava Vladu Republike Srpske da su javnosti poznate činjenice da je sadašnje stanje u zdravstvu dugoročno neodrživo, jer je najozbiljnije ugrožen sistem redovnog finansiranja i funkcionisanja javnih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj i to posebno u oblasti bolničke zdravstvene zaštite, a koja je pod direktnom i efektivnom kontrolom i odgovornostima navedenog ministra, a što je objektivno osnovan i argumentovan razlog da se i zatraži pokretanje postupka smjene ministra zdravlja i socijalne zaštite.

Na osnovu javno dostupnih finansijskih izvještaja nadležnih institucija, opšte je poznato da Univerzitetski klinički centar RS i sve bolničke javne zdravstvene ustanove imaju višegodišnja neizmirena dugovanjima prema radnicima i dobavljačima, koja se mjere desitinama miliona konvertibilnih maraka, a koja nije moguće izmiriti iz redovnih prihoda ovih ustanova, činjenica je da dr Dragan Bogdanić kao nadležni ministar u zadnje četri godine nije preduzeo ni jednu uspješnu mjeru ili aktivnost na smanjivanju navedenih dugovanja, iako zaduženost ovih javnih ustanova stalno i nekontrolisano raste i većina bolnica u Republici Srpskoj se realno nalazi u faktičkom stečaju, pa se teške i štetne posljedece po ovaj sistem ne mogu u potpunosti ni sagledati.

Iako je stanje u zdravstvu alarmantno, činjenica je da dr Dragan Bogdanić od imenovanja na funkciju ministra u septembru 2013. godine, iako je na to bio obavezan, nije preduzeo ozbiljne, konkretne i adekvatne mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti koje su mogle uticati na poboljšanje stanja u oblasti zdravstva i njegovu održivost, kao i konsolidaciju sistema zdravstvene zaštite. U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite nije učinjeno gotovo ništa za uspješno provođenje neophodnih i hitnih reformi u oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja, donošenja novog zdravstvenog zakonodavstva i reorganizacije javne zdravstvene službe, kao i mjera i aktivnosti koje su trebale uticati na smanjenje dugovanja i poboljšanju efikasnosti I ekonomičnosti poslovanja, zaustavljanju odlaska najstručnijih kadrova iz zdravstvenog sistema, kao i sprečavanju korupcije i kriminala u zdravstvu. Posebno napominjemo i da je u zadnje vrijeme zdravstveni sistem dodatno opterećen novim vrlo upitnim investicijama sa sumnjivim i netransparentnim tenderskim postupcima, potpuno neosnovanim zapošljavanjem, raznim političkim uticajima, kadrovskim aferama i neodrživim politikanstvom.

Svi navedeni indikatori jasno ukazuju da se za četri godine mandata ministra dr Dragana Boganića drastično pogoršalo stanje u oblasti zdravstva i to na način da su ukupna dugovanja javnih zdravstvenih ustanova višestruko uvećana i da se formalno ugovoreni reprogrami ranijih dugovanja objektivno ne mogu sprovesti ni u manjem obimu, a uzimajući u obzir i da nije sproveden planiran prelazak javnih zdravstvenih ustanova na trezorsko poslovanje, osnovano tvrdimo da to sve predstavlja ozbiljan razlog za pokretanje postupka smjene ovako neodgovornog ministra.

Pored gore navedenih osnovnih razloga za smjenu dr Dragana Bogdanića sa funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske, posebno ističemo i sledeće pojedinačne razloge koji potvršuju opravdanost našeg zahtjeva, a koje se odnose naročito na:

1. Negativno mišljenje Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske u Izvještaju o finansijskoj reviziji finansijskih izvještaja Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite za period 01.01.2014.– 31.12.2014.godine;

2. Postojanje ozbiljnog sukoba interesa zbog istovremenog obavljanju poslova ministra zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske i predsjednika UO AD “Banja Vrućica” Teslić u periodu od 07.09.2013.godine do 30.07.2015.godine;

3. Neizvršavanje zakonskih obaveza u rokovima koji su utvrđeni Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, a koje se naročito odnose na izradu Plana mreže zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj za koji je zakonski rok istekao još u junu 2016.godine, a za koje je najdgovorniji upravo nadležni ministar. Ovo navodimo iz razloga što je Plan mreže zdravstvenih ustanova osnovni planski dokument bez kojeg se ne može organizovati efikasna i ekonomična zdravstvena služba u Republici Srpskoj i njegovim nedonošenjem nisu samo prekršene odredbe zakona nego je pričinjena i šteta zdravstvenom sistemu;

4. Nepoštovanje propisa iz oblasti javnih nabavki, a koje uključuju odgovornost resornog ministra za organizovanje nadzora i drugih vrsta kontrole koje su utvrđene Zakonom o republičkoj upravi i Zakonom o sistemu javnih službi, a naročito kod provođenja međunarodnih tendera velike vrijednosti zbog čega se često isti poništavaju od strane nadležne Kancelarije za žalbe. Ovakvi slučajevi nanose štetu međunarodnom ugledu Republike Srpske. (Zadnji primjeri su slučaj sa izgradnjom Bolnice u Istočnom Sarajevu i slučaj sa Integrisanim zdravstvenim informacionom sistemom);

5. U avgustu 2016.godine stupio je na snagu Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti zdravstva. Ministar Dragan Bogdanić je lično pregovarao i na svoju odgovornost zaključio ovaj ugovor sa Sindikatom zdravstva i socijalne zaštite RS. Navedeni kolektivni ugovor ne primjenjuje i to iz razloga što poslodavci u javnim zdravstvenim ustanovama nemaju dovoljna finansijska sredstva da izvrše svoje obaveze prema radnicima u skladu sa odredbama navedenog kolektivinog ugpovora. Tvrdimo da će ovo stanje sigurno dovesti do brojnih sudskih sporova i sigurnog utuženja svih poslodavaca za sve neizvršene isplate prama radnicima, a sve uz obračun kamata i troškova postupka, a što će sigurno pričiniti nove štete javnim zdravstvenim ustanovama.

6. Dugogodišnje izbjegavanje socijalnog dijaloga sa određenim reprezentativnim sindikatima, kao i njihovo nezakonito isključivanje iz pregovora o zaključenju kolektivnih ugovora što predstavlja nejednako postupanje i diskriminiciju;

Zbog svega negativnog i lošeg što se zadnjih nekoliko godina dogodilo u oblasti zdravstva u Republici Srpskoj, Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske smatra da ministar Dragan Bogdanić, kao personalno najodgovornija osoba za nastalo stanje u zdravstvu nema dovoljno sposobnosti i kredibiliteta da treba i može nastaviti donositi bilo kakve odluke u oblasti zdravstva u Republici Srpskoj, a zbog čega ovaj Sindikat i zahtjeva njegovu hitnu smjenu sa mjesta ministra zdravlja u Vladi Republike Srpske.”

Zahtjev upućen premijerki potpisao je dr Miodrag Femić, predsjednik Strukovnog Sindikata doktora medicine Republike Srpske.