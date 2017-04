Stručnjaci upozoravaju: BiH prijete zemljotresi i do sedam stepeni po Rihteru

Na području Bosne i Hercegovine godišnje bude zabilježeno stotinjak potresa slabijeg i jačeg intenziteta, potvrdio je Rusmir Gorušanin, stručni saradnik u Centru za seizmologiju Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Sarajevu, te upozorio kako se na tom području mogu očekivati i potresi snažnijeg inteziteta.

Najkritičnije područje je istočne i zapadne Hercegovine. Podsjetio je da su nedavno na području BiH u samo jednom danu, 30. marta, zabilježena čak tri potresa.

” U poslednjih desetak godina imali smo par značajnih potresa. Međutim, istočna i zapadna Hercegovina su jako seizmički aktivne. Tamo se maltene svaki dan, ako ne svaki onda svakih desetak dana javljaju nešto slabiji potresi, koje ljudi ne mogu osjetiti, ali instrumenti zapišu tako i jači, koji ljudi osjete”, ispričao je Gorušanin za Anadoliju.

Prema njegovim riječima, Banjaluka je vrlo rizično područje gdje se ponovo može dogoditi neki katastrofalan potres kao što se dogodio u prošlosti. Naime, potres jačine 8 stepeni po Merkalijevoj ili 6 stepeni po Rihterovoj skali dogodio se u oktobru 1969. u Banjaluci.

Područje BiH je seizmički prilično aktivno sa oko 100 potresa na godišnjem nivou.

” Nekada se dogodi da prođe i mjesec – dva da nemamo primjetnih potresa, dakle, onih koje ljudi osjećaju. Mada gotovo svakodnevno instrumenti bilježe neke male pomake koje ljudi ne osjete. Inače, tlo BiH je prilično seizmički aktivno. Oko stotinjak potresa dogodi se na godišnjem nivou”, istakao je Gorušanin.

Prema njegovim riječima, postoji mogućnost i nekog jačeg potresa na području BiH, posebno u istočnoj i zapadnoj Hercegovini, Tomislavgradu, Grudama, Livnu, u dijelu prema Crnoj Gori i sve do Jadrana.

” To su lokaliteti gdje se zaista mogu dogoditi katastrofalni potresi”, naglasio je Gorušanin.

Teško je prognozirati, ali u Odjeljenju za seizmologiju napravljena je i određena prognoza za narednih 100 godina.

” Prema onome što se događalo prije 500 godina, možemo procijeniti da bi u narednih 100 godina moglo biti i vrlo jakih potresa čak magnitude do 9 stepeni Merkalija odnosno do 7 stepeni Rihtera. Mogle bi se dogoditi velike štete na starijim kućama ili se mogu čak srušiti. Kada govorim o Sarajevu, mogle bi se srušiti neke od kuća koje su stare gradnje. Sarajevo je u zoni gdje bi maksimalni intenzitet potresa mogao biti oko 8 stepeni Merkalijeve skale. To je poprilično jak intenzitet “, pojasnio je Gorušanin.

Kako je kazao, Sarajevo nije u zoni kao što je Banjaluka gdje mogu biti katastrofalne posljedice.

” Više volimo kada se događa više tih manjih potresa, jer kad ih nema nikako onda to ukazuje da se nagomilava ta podzemna energija i da bi moglo doći do snažnijih i jakih potresa “, poručio je seizmolog Rusmir Gorušanin.

