Štrbac: Tompsona i njegove koncerte podržava sam vrh Hrvatske

Direktor Dokumentaciono-informacionog centra “Veritas” Savo Štrbac rekao je danas da nije iznenađen najavom koncerta hrvatskog pjevača Marka Perkovića Tompsona u Mostaru, nego ga je čak i očekivao.

“Šta drugo očekivati od Hrvata u tom gradu, kao i Hercegovini uopšte, gdje je poniklo, a i danas cvijeta ustaštvo, koje on veliča u svojim pjesmama”, rekao je Štrbac Srni prije početka svesrpskog sabora “Krušedolska zvona” ispred manastira u Krušedolu.

On je dodao da Tompsona i njegove koncerte, na kojim se veliča ustaštvo i mržnja prema Srbima, podržava sam vrh vlasti Hrvatske – predsjednik Kolinda Grabar Kitarović i premijer Andrej Plenković.

“Sjetite se da su se Kitarovićeva i Plenković pravili kao da ne znaju zašto je otkazan koncert Tompsona u Mariboru. Otišli su i korak dalje, pa su od Slovenije tražili da pisanim putem i službeno navedu razloge koji su doveli do otkazivanja koncerta”, rekao je Štrbac.

On kaže da je aktuelna hrvatska vlast na sve spremna ne bi li se održala na svojim funkcijama.

“Porodicu predsjednice Hrvatske poznajem i nikad prije nije bila nacionalistički i šovinistički nastrojena. Slično je i sa Plenkovićem. Oboje su, međutim, okusili vlast i da bi se održali na njoj ne prezaju da podrže pjevača koji je oličenje mržnje prema srpskom narodu i svemu što je srpsko”, rekao je Štrbac.

On tvrdi da se “slučaj Tompson” uklapa u konstantu koja postoji kod Hrvata, a to je mržnja prema Srbima.

“Intenzitet te mržnje varira od dana do dana, od decenije do decenije, od rata do rata, ali je to konstanta. Kada bih mjerio od jedan do 100, ta mržnja Hrvata prema Srbima ne pada nikada ispod 50”, rekao je Štrbac.

On smatra da se iracionalana mržnja Hrvata prema Srbima malo “primirila” 2013. godine, po prijemu Hrvatske u EU, no već na jesen iste godine ona je buknula u Hrvatskoj poznatim čekićanjem ćirilićnih tabli i još nekim divljanjima, koje karakterišu iracionalnu mržnju Hrvata prema Srbima.

“Ta mržnja po svom intenzitetu premašila je onu iz 1991. godine”, rekao je Štrbac koji je uvjeren da sve što se danas dešava u Hrvatskoj kada su u pitanju Srbi proističe iz “Tuđmanove projekcije” iz 90-tih godina prošlog vijeka.

“Ta projekcija znači da broj Srba u Hrvatskoj treba svesti na tri odsto. Mislim, da će ta projekcija do popisa 2021. godine biti i nadmašena, odnosno da će broj Srba u Hrvatskoj veoma brzo biti manji od pomenutog procenta”, ocijenio je Štrbac.

Hrvatski pjevač, poznat po monstruoznim stihovima o koncentracionom logoru Jasenovac i Stara Gradiška, kao i uzvikivanjem ustaškog pozdrava na nastupima, koncert je zakazao na mostarskom stadionu pod Bijelim brijegom, gdje su 1993. godine u logorima HVO-a i HV zvjerski mučeni Srbi i Bošnjaci.

Centar “Veristas” osnovan je 1993. godine u Kninu, a danas mu je sjedište u Beogradu i ima kancelariju u Banjaluci.

(Srna)