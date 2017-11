Stranci spremili novi prijedlog za akcize u BiH

Međunarodna zajednica pripremila je novi prijedlog zakona o akcizama i od domaćih političara očekuje da do sredine decembra postignu saglasnost o njemu.

U slučaju da se to desi, BiH ima šansu da dobije novih 155 miliona KM od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) na koje čeka mjesecima zbog neusvajanja zakona o akcizama.

Ministar finansija RS Zoran Tegeltija u načelu podržava prijedlog koji je stigao od međunarodne zajednice, ali nije otkrio detalje.

Potvrdio je samo da on oslikava zakonska rješenja koji je usvojio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

– Što se tiče Vlade RS, dobili smo tekst zakona koji u suštini oslikava ono o čemu smo do sada razgovarali i za nas je dobra osnova da bi razgovarali na tehničkom niovu – rekao je Tegeltija.

Prema prijedlogu koji je nedavno usvojio UO UIO BiH predviđeno je povećanje akcize na naftu, naftne derivate i lož ulje za 15 feniga po litru i riječ je o prijedlogu koji je već nekoliko puta padao u parlamentu BiH.

Simptomatično je da se prijedlogu UO UIO usprotivio predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić, zamjerajući što njime nije precizirano da će sredstva koja se prikupe biti potrošena isključivo za puteve i autoputeve.

Takvu primjedbu imali su i predstavnici pojedinih opozicionih stranaka u parlamentu BiH.

– Mi se od početka zalažemo za to da se zna gdje će se potrošiti sredstva od građana. To ne znači da je to naš uslov da podržimo zakon. Prije svega smatramo da vlast treba da bude kredibilna da bi se dodatno zadužila, a vidimo da unutar vladajuće koalicije nema saglasnosti ni šta će predložiti, ni kada, ni kako će sve proceduralno izvesti. Nulta tačka od koje mi polazimo jeste da se mora znati gdje novac ide, jer postoji opravdana sumnja da se akcize podižu da bi se krpile budžetske rupe – kaže poslanik SDP u parlamentu BiH Saša Magazinović.

On je rekao da predstavnici opozicije još nisu dobili novi prijedlog zakona o akcizama, niti su bili pozvani na bilo kakve razgovorea sa predstavnicima međunarodne zajednice na tu temu.

– Očekujemo da se vlast dogovori i da konačno stave tačku na priču o akcizama, bilo da usvoje zakon, budući da opozicija neće glasati za njega ili da kažu da se ovim pitanjima više nećemo baviti – rekao je Magazinović.

(EuroBlic)