Štrajk radnika autobuske stanice: Spriječite rad nelegalnih prevoznika!

Preduzeće “Stanišić”, u čijem je vlasništvu autobuska stanica na Palama, najavilo je za danas cjelodnevnu obustavu rada zaposlenih jer nadležne institucije nisu preduzele potrebne mjere da budu spriječene nezakonitosti u oblasti drumskog prevoza putnika koje se najviše odnose na pojavu neregistrovanih prevoznika.

U preduzeću “Stanišić” kažu da će obustaviti rad danas i 30. maja da bi upozorili nadležne institucije da su neregistrovani prevoznici preuzeli prevoz putnika u drumskom saobraćaju i time direktno ugrozili ekonomsku održivost poslovanja autobuske stanice.

“Posebno nas zabrinjava činjenica da nas, nakon obustave rada u aprilu u znak upozorenja na eskalaciju nezakonitosti u ovoj grani privrede, nije niko kontaktirao od institucija kojima smo se obratili za pomoć u rješavanju ovog problema”, ističe se u saopštenju.

Preduzeće “Stanišić” najavljuje da će, ukoliko se ne poboljša situacija na terenu, istrajati u odluci da prekine rad autobuske stranice na Palama od 1. septembra.

Autobuska stanica Pale je prije mjesec dana izvršila jednodnevnu obustavu rada kao znak upozorenja zbog nezakonitosti u oblasti drumskog prevoza.

Direktor preduzeća “Stanišić” NJegoš Poljaković upozorio je tada da problem neregularnog drumskog prevoza putnika nije samo problem Sarajevsko-romanijske regije, već je prisutan na području cijele BiH.

“Više od 150, uglavnom kombi vozila, svakodnevno ulazi iz susjednih zemalja u BiH i vrši neregularan prevoz putnika. Time su mnogo više pogođeni prevoznici nego preduzeća koja gazduju autobuskim stanicama”, istakao je Poljaković.

On naglašava da su se odgovori koje su dobijali od inspekcijskih službi, uglavnom, odnosili na to da nemaju nadležnost da preduzimaju pojedine radnje, da nemaju dovoljan broj inspektora, da zakonske regulative nisu dobro uređenje za ovu oblast, kao i to da saobraćajna inspekcija u Srbiji ne radi svoj posao kako treba.

