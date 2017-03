Stotine ljudi traži malog Konstantina – i danas bez rezultata

Ni četvrti dan potraga za nestalim Konstantinom Stijepićem iz loparskog sela Labucka, nije dala rezultate. Danas je proširena i na dva federalna sela koja graniče sa selom iz kojeg je nestali dječak. Tamo su prečešljane napuštene kuće.

“Da probamo u grupama, nekakvim trojkama da se to odradi. Informisani smo ovdje od načelnika policije i načelnika opštine da je jedan značajan dio pretražen. Međutim, ostalo je tu još najnepristupačnijih područja koje treba pretražiti”, izjavio je Mile Međed, direktor Republičke uprave ciline zaštite.

“Ono što smo mi do sad nailazili to su nekakvi indicioni tragovi, što bi mogli ukazati da se dijete kretalo. Ali, ne možemo ništa da tvrdimo sa odgovornošću, jer nije to ništa tačno, tj. ono konkrento što bi moglo da bude. Veliki je broj naroda koji se kreće ovim mjestima”, istakao je Admir Hamidović, pripadnik Federalne uprave Civilne zaštite.

Na noge su se digli svi. Od jutra do mraka, svaki pedalj planine Majevice zajedno sa policijom, vatrogascima i spasiocima pretražuju mještani loparskih sela i okolnih opština.

U potragu za malim Konstantinom, iz časa u čas, pridružuje se sve više ljudi. Za njim bez prestanka traga i njegova rodbina, ali ni danas niko od njih nije imao snage da stane pred kamere.

Nakon brčanskog, pojačanje je danas stiglo i iz republičkog GSS-a. Dvadeset spasilaca stiglo je iz banjalučke i fočanske stanice, dok je njih trideset u pripravnosti.

“Veliki broj ljudi je uključen. Negdje oko 150 nas ima danas na terenu. Mi se nadamo pozitivnom ishodu. Vidjećemo koliko budemo imali sreće. Sve moguće adrese, sve koji pružaju pomoć u ovakvim situacijama smo se obratili i svi su se odazvali i tu smo da zajedno probamo ovaj problem riješiti”, kazao je Rado Savić, načelnik opštine Lopare.

Četiri dana na nogama su i komšije porodice Stijepić, braća Nikolić. Kažu, znaju ono što i do sad da ga je majka vidjela poslednji put na brdu u blizini kuće, u utorak poslije podne i od tada mu se gubi svaki trag.

“Ni traga. Kad je majka izašla gore na kosu, ni traga, kao da se istopio. Eto. To je to. Zvala je poslije četiri i po sata, ali možda je kasno, taj MUP. Vjerovatno je komšija bliže zvala, ali niko ništa nije mogao da ustanovi”, kaže Kojo Nikolić, komšija porodice Stijepić.

Iako vremenske prilike i nepristupačan teren otežavaju traganje, ovi ljudi nemaju namjeru da odustanu. Kažu, akciju nastavljaju sve dok dječaka ne nađu.