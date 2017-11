Stojčinović i Jeličić u Sudu – tvrde da nisu krivi

Nisam kriv!- izgovorili su danas u banjalučkom Okružnom sudu, svaki za sebe, Mirko Stojčinović i Borislav Jeličić. Bivši zamjenik pravobranioca Srpske i pomoćnik pravobranioca, negirali su zloupotrebu službenog položaja, ali daleko od očiju javnosti, jer nisu dozvolili da ih se snima tokom ročišta.



U sudnicu su došli jedan za drugim, u pratnji advokata, koji tvrde da će do kraja postupka svim silama pokušavati da dokažu nevinost svojih klijenata.

“Mi smatramo da smo postupali u okviru svojih ovlaštenja, odnosno gospodin Stojčinović, i da on nije prekoračio nijedan zakonski propis, posebno zakon o pravobranilaštvu RS”, rekao je advokat Mirka Stojčinovića Mirko Dabić.

“Gospodin Jeličić je od početka ovog procesa govori da nije kriv. Moram vas podsjetiti, on je bio svjedok u ovom predmetu. Ne znamo iz kog razloga i po kojim okolnistima, on je postao optuženi, ali on od početka govori da nije kriv i to će biti sve do završne riječi, mi ćemo dokazivati da on nije kriv i siguran sam da ćemo dokazati njegovu nevinost”, rekao je advokat Borislava Jeličića Milan Petković.

Ranije su Stojčinović i Jeličić uložili prigovore na optužnicu, ali su svi prigovori odbijeni. Sve do izricanja presude dužni su obaviještavati Sud o eventualnoj selidbi i putovanjima. Sudija, Svjetlana Marić, posebno je upozorila Stojčinovića, koji je, kaže Marićeva, otputovao u Srbiju, bez javljanja Sudu, što je, tvrdi, protiv pravila.

Obavijestila ih je da, s obzirom da su krivicu negirali, više nemaju pravo na pregovore sa tužiocem. Sada ih čeka sudski pretres.

S obzirom da su Mirko Stojčinović i Borislav Jeličić danas negirali krivicu, slučaj ide u ruke drugog sudije. On bi vrlo brzo trebalo da odredi datum novog ročišta 00:20

Stojčinoviću i Jeličiću na teret se stavlja da su kao zamjenik i pomoćnik pravobranioca RS oštetili grad Banjaluku za više od pet miliona maraka. Zbog slučajeva “Naš Dom” i “Građa”, prvo je priveden Mirko Stojčinović.

Istraga je nakon toga proširena i na slučaj Poljoprivredne škole, a kada je u MUP Srpske došao da svjedoči, uhapšen je i Jeličić, koji se, kao i Stojčinović, tereti da je zloupotrijebio ovlašćenja.