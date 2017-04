Stoja pokušala samoubistvo

Stoja Novaković ne krije da je zbog muža Igora bila spremna sve da uradi, čak i da se ubije!

Folkerka je prije nekoliko godina, kada je njihova veza zapala u krizu, do detalja isplanirala kako da svog dragog zadrži za sebe.

Sjela je u auto i zakucala se u betonski zid! Igor je, misleći da je Stoja povrijeđena, pojurio da joj se nađe u nevolji i otad se ne razdvajaju.

“Zaletjela sam se kolima pravo u zid, znala sam da on na to neće biti ravnodušan. Naravno, upalilo je i pomirili smo se. Nisam se povrijedila, ipak sam tempirala kako ću to da uradim. Oštetila sam auto, ali nije mi žao. Znala sam da će sigurno doći da mi pomogne, a onda ga je čekala zamka- ostajanje kod mene “, priča pjevačica kroz osmjeh.

Mada bi mnogi pomislili da je ovaj njen potez bizaran, Stoja kaže da se uopšte ne kaje zbog toga, ali da ipak ne bi preporučila nikom da ponovi to što je uradila.

“Auto sam popravila, ali vrijedelo je jer smo se poslije toga pomirili. Ovo, naravno, ne bih nikom preporučila. Vozite bezbijedno! A i ja sam ovo sve dobro isplanirala jer betonskoj ogradi ništa nije falilo. Ko zna, da nisam to uradila, možda danas ne bismo bili zajedno. Dakle, nisam se pokajala”, zaključila je ona.

