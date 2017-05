Stočni fond RS (ni)je spreman za vakcinaciju

Ministar poljoprivrede Stevo Mirjanić izjavio je danas u Banjaluci da su zakoni Srpske i BiH u oblasti veterinarstva u najvećem dijelu usaglašeni sa EU.

Mirjanić je u obraćanju učesnicima radnog sastanka Višegradske grupe u veterini, na proljećnoj konferenciji u Banjaluci, rekao da su za Srpsku i BiH vrlo značajna i iskustva onih zemalja koje su te procese prošle. Međutim, za Srpsku i BiH ima još posla, a sudeći prema izjavama ministra i stručnjaka – i mnogo nesuglasica.

“Sve je spremno za vakcinaciju ovaca protiv bolesti plavog jezika i goveda protiv kvrgave kože”, tvrdi ministar poljoprivrede Stevo Mirjanić.

Njegov kolega Saša Bošković, predsjednik Veterinarske komore RS, tvrdi suprotno- nismo spremni za vakcinaciju.

“Nismo stvorili zakonsku legislativu na osnovu koje veterinarska služba može da uđe u privatni posjed vlasnika i da uradi bilo kakvu preventivnu mjeru. Nismo napravili fondove iz kojih možemo plaćati eventualno nastalu štetu zbog nusefekata vakcine, za koju ponovo moram da kažem da nije registrovana na područuju države BiH”, rekao je Saša Bošković, predsjednik Veterinarske komore RS:

“Uvijek se određeni problemi javljaju – ili nedovoljno vakcina u datom trenutku ili neki drugi razlozi. Ali to je mjera koju mi redovno obavljamo i imamo dobre rezultate”, kaže Stevo Mirjanić, ministar poljoprivrede RS.

Iz resornog ministarstva vakcinaciju su najavljivali za početak marta, ali sada kažu da veterinari na teren izlaze za desetak dana. Vakcine protiv plavog jezika platiće vlasnici stada, one protiv kvrgave kože stižu kao donacija iz Evrope u količini od 100.000, pa će ostale troškove snositi država.

“Po grlu se računa da će biti između tri i četiri marke, plus vakcina. Otprilike, da će biti pet maraka. Kod kvrgave kože će biti slično tome, negdje oko tri marke će biti, do četiri marke će biti cijena koštanja, plus donacija koju ne plaćamo”, precizira resorni ministar Stevo Mirjanić.

“Ja moram ovdje da kažem da je briga o zdravlju briga države, a ne briga pojedinca”, smatra Saša Bošković.

“Vakcinacija protiv bruceloze takođe je na ledu, i to zbog procedura”, objašnjava Bošković. Ministar Mirjanić tvrdi – sve ide po planu.

“Bruceloza se normalno odvija po programu o zaštiti životinja protiv bruceloze i tu nemamo većih problema”, kaže Mirjanić.

“U ovom momentu, zbog proceduralnih stvari, tendera za ušne markice ili ne znam ni ja, blokove, mi stojimo i čekamo najvjerovatnije da 40 stepeni već sutra bude, a da nas neko na 40 stepeni tjera da radimo vakcinaciju, što je mimo pravila struke i službe”, skeptičan je Saša Bošković.

Ministar u drvo, njegov kolega u kamen, a stočari o muci da se zabave. Dobra vijest u svemu je da neće biti kažnjavani ako odbiju vakcinaciju.