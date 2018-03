Stočar iz parka ponovo diže šator ako ne dobije obećane pare

Iako je rečeno da pomoć stiže za sedmicu, prošlo je više od deset dana otkako je ministar Stevo Mirjanić to obećao stočaru Radu Grgiću koji protestuje u banjalučkom parku.

Grgić kaže da se od tada ništa nije desilo, a u ministarstvu to negiraju. Kažu da je Grgićima ponuđeno novo stado ovaca, ali da oni to ne prihvaćaju. Traže isplatu cjelokupne štete nastale zbog eutanaziranih ovaca oboljelih od bruceloze. Ako to ne dobijemo, pridružiću se mužu u parku, kaže Grgićeva supruga Zora. Vjeruje i ona da će, ukoliko ne odustanu, na kraju dobiti ono što traže. Ipak, brine za muža.

“On je dan i noć kod ovaca bio. On je oboljeo čovjek i na najveći je minus otišao da bi svoje neko pravo izganjao. Dvije godine su mi u Vladi obećavali da ću dobiti svoje pare, međutim od toga nije bilo ništa”, kaže Zora Grgić.

Kažu da im je ubijeno više od 400 ovaca i da su od Vlade dobili samo dio naknade. U Ministarstvu poljoprivrede tvrde da je u pitanju duplo manje ovaca, da je dobar dio isplaćen i poručuju Grgićima da ne očekuju isplatu od 100 odsto.

“Taj procenat od 35,6 odsto je isplaćen svim stočarima u istom tom iznosu za tu godinu. I mi u tom smislu ne možemo da vršimo diskriminaciju drugih odnosno da izvršimo isplatu u nekom većem iznosu njemu nego što je to u odnosu na druge stočare”, rekao je Aleksandar Macanović, portparol Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

Kaže Macanović da će pokušati na drugi način da im pomognu, ali za sada, sem novog stada, nemaju ništa drugo da ponude. Stočar kaže da ga je ministar Stevo Mirjanić zamolio da skloni šator u kom je boravio u parku.

“Tu sam imao šator, zamolio me da sklonim, ali ako ne dobijem riješenje u dva tri dana ja opet dižem taj šator i ostajem ovdje”, kaže Grgić.

Prisjeća se Grgić da se bunio i prije dvije godine i prijetio štrajkom, ali da ništa nije postigao. Zato sada ponavlja da neće odustati.