Sto dana rada Luke Petrovića

Planova previše, a problema još više, tako ukratko glasi ocjena prvih 100 dana rada novog trebinjskog gradonačelnika. Zato Luka Petrović uvjerava da je početak mandata iskoristio za vraćanje Trebinja na zdrave noge i ispravljanje grešaka svog prethodnika.



“Otkrivamo svakim danom dubioze, znači, otkrili smo oko 70 radnika viška koji je ostavio po planu prijema za 2016 godinu. Otkrili smo evo sada 6.340.000 dubioza. Nama je zadatak da ovo riješavamo, zato i mijenjamo plan kapitalnih ulaganja”, rekao je gradonačelnik Trebinja.

Od obećanih ambicoznih projekata Luke Petrovića još nema ništa, podvlače opozicionari. Gradonačelnik je, kažu, baveći se sasvim drugim stvarima samo prikupio negativne bodove.

“Prva stvar koja je obilježila tih stotinu i više dana nove gratske administracije i koja je nažalost bacila veliku mrlju i sjenu na rad administracije je otpuštanje radnika. Mi smo uvijek protiv otpuštanja i to se moglo rešavati na mnogo bezbolnije načine”, rekao je odboornik SDS-a Vidomir Begenišić.

“Za ovih prvih sto dana, naravno kratkog perioda izdvojio bih kao najvažnije stvari osnivanje javnih preduzeća “Radnik” i osnivanje “Agrarnog fonda” koja su zamišljena na način da su samoodrživa”, rekao je odbornik SDS-a Gordan Mišeljić.

I zato Mišeljić rad svojih stranačkih kolega ocjenjuje čistom peticom. Za bivšeg gradonačelnika Slavka Vučurevića Petrović ništa dobro nije uradio. Otpustanje radnika, odlazak investitora iz Trebinja, propali Zimzograd, nabraja Vučurević i pita zašto se ne radi obilaznica ako je on bio smetnja, sta je sa rekonstrukcijom puta prema Ljubinju.

“Pa ocjena od 1 do 5, žao mi je kao građaninu Trebinja ali da neko ne shvati kao političku malicioznost ne bih mogao od 1 do 5 to bi bilo ispod 0 ako se može dati takva ocjena”, rekao je bivši gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević.

Petrovićev potez da osnuje Fond solidarnosti i obećanje o finansiranju treće vantjelesne oplodnje, uglavnom su dobili pozitivne ocjene. Ono što je sigurno, za razliku od svog prethodnika, pred kamere teško staje.