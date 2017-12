Stiže zima: Sutra oblačno s kišom i snijegom

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje oblačno vrijeme sa kišom i snijegom.



Ujutro će na zapadu biti hladnije sa snijegom, a u ostalim predjelima biće kiša. Tokom prijepodneva padavine će jačati i uz pad temperature kiša će postepeno preći u snijeg u većini krajeva, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srpske.

Očekuje se brzo formiranje snježnog pokrivača od 10 do 30 centimetara, u planinama i više.

Prije podne u Hercegovini i na istoku biće umjeren do jak južni vjetar, a popodne u slabljenju i skretanju na sjeverni. U ostalim krajevima vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus dva do četiri stepena, na jugu od sedam do 11, a dnevna od minus jedan do pet, na jugu od devet do 14 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U nedelju ujutru očekuje se mraz i pretežno vedro vrijeme sa malo oblaka i magle po kotlinama. Na istoku će još ponegdje biti snijega, dok će tokom dana biti suvo uz sunčane intervale.

U BiH danas je bilo je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, sa slabom kišom ponegdje na jugu.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus četiri, Gacko minus tri, Rudo minus jedan, Višegrad i Foča jedan, Bileća, Ivan sedlo i Kalinovik tri, Nevesinje četiri, Han Pijesak, Mostar i Srebrenica pet, Mrakovica, Livno i Trebinje šest, Sarajevo sedam, Drvar i Široki Brijeg osam, Bugojno, Grude i Stolac devet, Mrkonjić Grad i Jajce deset, Šipovo, Zenica i Zvornik 11 stepeni Celzijusovih.

U Ribniku je u 13.00 časova izmjerena temperatura vazduha 12 stepeni, Novom Gradu, Bihaću, Brčkom, Gradačcu, Sanskom Mostu i Tuzli 13, Srpcu, Banjaluci, Bijeljini i Prijedoru 15 i Doboju 16 stepeni Celzijusovih.

