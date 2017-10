Stiže promjena vremena

I dalje toplo, temperatura do 25 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti sunčano sa temperaturom do 20 stepeni Celzijusovih, a krajem dana očekuje se naoblačenje i kiša.

Jutro će biti svježe i pretežno vedro, sa prolaznom maglom ponegdje oko rijeka i po kotlinama, sapšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kasnije poslije podne kiša će početi prvo na sjeveru i zapadu, a uveče će se proširiti na ostale predjele.

Vjetar će biti slab, južnog smjera, a poslije podne umjeren, sjevernog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od dva do šest stepeni, na jugu do 12, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas je bilo pretežno sunčano i toplo, uz malo oblaka.

(Srna)