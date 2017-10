Stiže naglo zahlađenje, na planinama snijeg

Pretežno sunčano, temperatura do 21 stepen

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje oblačno vrijeme sa kišom uz naglo zahlađenje prvo na zapadu, a popodne i uveče u svim krajevima.

Ujutro će u zapadnim i sjevernim krajevima biti oblačno vrijeme sa kišom, dok će se na jugu i istoku zadržati suvo vrijeme uz promjenjljivu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkoga zavoda.

Tokom prijepodneva kiša će jačati i širiti se prema ostalim krajevima uz naglo zahlađenje i snijeg na planinama.

Vjetar umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini, jugo u popodnevnim satima mijenja smjer u sjeverni, a tokom noći očekuje se jačanje bure, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha do 15 stepeni i u nekim krajevima to će biti i najviša dnevna. Na jugu i jugoistoku očekuje se dnevna temperatura od 19 do 23 stepena Celzijusova.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je bilo uglavnom sunčano i prijatno toplo vrijeme.

