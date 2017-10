Stiže autobus do sela na Manjači – svi spremni za vožnju do Banjaluke

Pogledajte kako do prodajnog štanda na Zimzogradu!

Samo dva domaćinstva imaju auto. A i ta dva auta jedva prođu uskim putem do glavne saobraćajnice. Tako je to u Dujakovcima, tačnije, zaseoku Božići. Mještani se prvo dobrano nahodaju ako žele do grada jer autobus, tamo, nikad nije vozio.



Da se put u Dujakovcima izgradi mještani su sami izdvojili novac, ali i 16 godina nakon izgradnje, pješače i po pet kilometara do prvog autobuskog stajališta.

Stajalište je u Lokvarima. Zbog uskog puta koji vodi do Božića, malo šta je i moglo da prođe pa je zaselak, praktično, bio odsječen od glavne saobraćajnice. Sada je put proširen pa mještani očekuju da gradske vlasti ispune obećanje i uspostave autobusku liniju.

Nekad uski put se zove Goranov, po mladiću iz sela koji je stradao u ratu. Njego otac Milorad kaže da, posebno stariji, ne mogu da dočekaju da i do njih dođe autobus.

“Nema svako auto, nema svako familje da ga može dovoziti i vraćati nazad, pa bi lakše bilo put da ima – neka ide jednim krajem odozgo, jednim odozdo da se vraća, tako da pokupi taj narod. Šta ti misliš ovdje ova stara baba što je bila, 70 godina – dok ona dođe 2 i po kilometra do autobusa – autobus ode, ne čeka babu”, rekao je Milorad Božić.

“Pa značilo bi za starije ljude i za sve ljude. Za sve bi ljude značilo jako mnogo i mnogo više nego ovako da ide, u krugu ostanu ovi sa strane odsječeni, daleko im dalje, odbačeni”, rekao je Slavko Vranješić.

Dosta se toga uradilo u posljednih nekoliko mjeseci u Božićima, priča predsjednik mjesne zajednice. Stigla je voda sa rezervoara Vulini, a hvale se i rasvjetom. Da im je sve to ranije obezbjeđeno, mnogo više stanovnika bi, kažu, i ostalo na Manjači.

“Dosta bi bilo bolje, puno više bi ljudi i stanovništva bili u mjesnoj zajednici. Ima oko 150 stanovnika ovaj dio mjesne zajednice, negdje oko 70-ak i nešto domaćinstava kojima će približiti autobusku liniju na nekih 5-6 kilometara”, rekao je predsjednik Savjeta mjesne zajednice Rade Božić.

A kad stigne autobus, to će biti za pamćenje, kažu mještani. I šaleći se dodaju da će tog dana sav zaselak otići na vožnju do grada.