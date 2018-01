Stiven Sigal optužen za silovanje

Glumac Stiven Sigal (Steven Seagal) optužen je za silovanje. Pripadnica Mormonske crkve Redžina Simons (Regina) odlučila je da javno progovori kroz kakav je pakao prošla kada je 1993. godine radila kao statista u filmu “On Deadly Ground”.

Kako tvrdi, silovanje je prijavila svom svešteniku, ali joj je on savjetovao da ništa ne govori jer će biti “na lošem glasu” u njihovoj zajednici. Redžina je tada imala 18 godina, a tek je prije mjesec odlučila da taj slučaj prijavi policiji.

– Sigal me pozvao na žurku koju je pravio u svojoj kući. Kada sam stigla, shvatila sam da niko neće doći osim mene. Odmah sam se ukipila, a on se bacio na mene. Imali smo seks. Bila sam prestravljena, uhvatio me je nespremnu. Sve vrijeme sam plakala i mnogo me boljelo. Bio je tri puta veći od mene – ispričala je Redžina.

Ali ona nije jedina. Porša de Rosi (Portia de Rossi) nedavno je otkrila da joj je glumac u svojoj kancelariji pokazao polni organ:

– Na posljednju audiciju za film sa Stivenom trebalo je da odem u njegovu kancelariju. Rekao mi je da je hemija glumaca na ekranu i iza kulisa vrlo bitna za film. Rekao mi da sjednem i počeo da otkopčava kožne pantalone. Istrčala sam napolje i pozvala svog agenta. Ona se uopšte nije uzbudila i rekla mi je: “Nisam bila sigurna da li je on tvoj tip”.

(Avaz)