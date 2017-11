Stiven Segal optužen za polno uznemiravanje

Američki glumac i producent Stiven Segal optužen je za polno uznemiravanje, pošto je američka glumica Porša de Rosi, zadnja u nizu, utvrdila da je pokušao imati s njom polni odnos bez njenog pristanka.

Glumica je na Twitteru napisala kako se Segal, koji se 90-ih proslavio akcijskim filmovima poput “Pod opsadom” i “Konačna odluka”, grubo ponašao prema njoj na audiciji za nastup u njegovu filmu, prenosi Hina.

“Govorio mi je koliko je važno biti blizak izvan pozornice dok me postavio na stolicu i otkopčavao rajfešluc na svojim kožnim hlačama”, rekla je glumica, poznata po ulogama u serijama “Ally McBeal” i “Arrested Development” i kao partnerica voditeljske zvijezde Elen Dedženeres.

My final audition for a Steven Segal movie took place in his office. He told me how important it was to have chemistry off-screen as he sat me down and unzipped his leather pants. I️ ran out and called my agent. Unfazed, she replied, “well, I didn’t know if he was your type.”

— Portia de Rossi (@portiaderossi) November 8, 2017