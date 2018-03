Đorđević za ATV: Stiglo proljeće, napolju minus

Prohodan put do sela Tiškovac: 15 dana bili odsječeni!

Proljeće je danas stiglo u 17.15 časova. Međutim, proljeće je stiglo samo kalendarski.

Snijeg, kiša i niske temperature nikako da ustupe prostor suncu, a kako će biti u narednom periodu u ATV magazinu 5do7 govorila je meterolog iz Hidrometerološkog zavoda Republike Srpske Milica Đorđević.

“Prvog dana zima je izgledala kao da dolazi proljeće, a danas kada stiže proljeće izgleda kao da stiže zima. Imamo povremene snježne padavine, a i sutra će nastaviti da pada snijeg. Očekujemo da dođe i do daljeg povećanja sniježnog pokrivača tako da će definitivno izgledati da nam stiže zima”, rekla je Milica Đorđević za ATV.

Ona je istakla da je bolje da pada snijeg zbog trenutnog problema koji postoji sa poplavama i visoki vodostajima rijeka.

“Ako pričao o vodostajima rijeka dobra je situacija da pada snijeg a ne kiša, jer treba vremena da se snijeg otopi i da dođe do rijeka, tako da je to ipak povoljnije da pada snijeg. Naredni period, već od četvrtka će biti bolji, nećemo imati više padavina, ali će biti hladno. U četvrtak i petak ujutru se očekuju jači mrazevi tako da će u pojedinim i nižim krajevima biti oko minus 5 do minus 7, a tek od vikenda vrijeme će biti proljetno”, istakla je Đorđević u emisiji “5do7”.