Stigli dinosaurusi, šta ćete još vidjeti za Dan grada

Još malo pa će biti spremni i banjalučki dinosaurusi. Ne, nije greška. Postavljeni su na Kastelu i biće dio obilježavanja 22 aprila, Dana grada. I ne samo to. Radi se na sve strane.

Obilježavanju Dana grada posebno su se obradovali u banjalučkom naselju Obilićevo. Obnovljene su im prostorije mjesne zajednice. Prvi čovjek grada tvrdi da je to samo početak.

“U planu je ove godine da konačno spojimo istočni tranzit, ušlo je u godišnji plan Puteva Republike Srpske. To je dugogodišnja banjalučka priča o istočnom tranzitu i prekidu na jednoj dionici zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Pregovaramo sa nekoliko kompanija o jednom ili dva dječja igrališta na području ovih mjesnih zajednica”, kaže Igor radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

“To će sigurno dati jedan novi podsticaj i podstrek za dalji bolji rad članovima Savjeta MZ i kolegama, stručnim saradnicima koji su tu, jer ovo su sigurno adekvatne prostorije za jednu mjesnu zajednicu”, rekao je Oliver Gačić, predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Obilićevo 1.

Obradovali su se i u Boriku, i to oni najmlađi. Tamo je otvoreno novo igralište. Već večeras biće i koncerata, a tek sutra slijedi prava zabava uz mnoštvo sadržaja. Od jutra do večeri, Banjalučani će moći da biraju – od izložbi, kotlićijade do duvačkog kvinteta i “Rok simfonije”. Posebno interesantna je postavka dinosaurusa koja je već stigla iz Beograda.

Građani koje smo anketirali ne kriju radoznalost.

“Došli smo prije samog otvaranja da malo pogledamo, pošto njega to živo interesuje”, kaže bračni par sa djetetom..

“Fantastično izgleda, po prvi put nešto novo u Banjaluci, lijepo za vidjeti. Imaju djeca šta da gledaju”, smatra drugi građanin.

Izrada 25 dinosaurusa trajala je dvije godine. Za sada je najpoznatiji T – Rex, dugačak 14 metara, visok oko četiri metra.