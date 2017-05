Stevo završava rad: Kip Melanije više ne liči na Zeljku Cvijanović

Samouki banjalučki kipar Stevo Selak je zbog nedavnih medijskih napisa i prozivki na društvenim mrežama da u krugu Tvornice obuće Bema pravi statuu premijerke RS Željke Cvijanović, premjestio nedovršeni kip Melanije Trump u svoje dvorište u naselju Paprikovac.

Selak kaže da je neosnovano prozvan da glava statue Melanije Tramp, prve dame SAD liči na Cvijanovićevu, te da sve nije fer prema predsjednici Vlade Republike Srpske i prema njemu, prenosi SrpskaCafe.

“Oni su gledali model ili univerzalnu glavu od koje ja mogu napraviti bilo kakvu. To mi kvari posao na pravdi Boga i to me je dobrano iznerviralo. Ipak, već sada ljudi u mom dvorištu, gdje završavam rad, mogu vidjeti da je u pitanju kip Melanije Tramp a ne premijerke”, navodi Selak.

On se nada da će kip Melanije Trump na kraju biti postavljen i otkriven u krugu preduzeća “Bema”.

“Ovo će biti najbolji kip koji sam napravio. Biće kao voštana figura i obojen u originalu. Završiću ga za nekoliko dana, a utrošit ću oko 200 kilograma vajarskog gipsa i nešto željeza koje je bilo potrebno da ga učvrstim”, kazao je Selak.

(Klix.ba)