Stevanović kaže da mu prijete smrću zbog “Alumine”

Haos zboz blokade računa “Alumine” pretvorio se u lične obračune. Na vanrednoj pres konferenciji Zoran Stevanović je rekao da mu prijete likvidacijom.

Onog ko mu prijeti danas proziva samo inicijalima, a još juče je u nekim medijima tvrdio da Veljko Vukelić iz Inđije vedri i oblači u “Alumini”.

” Juče sam prvi put prozvao imenom i prezimenom jednog gospodina koji je i ranije neke prijetnje upućivao na moj račun a onda je sinoć našem zajedničkom prijatelju otvoreno rekao da će sve učiniti da me uništi, do fizičke likvidacije. Ne mislim na Rajka Dukića već na jednog koji živi u Srbiji – a preziva se sa ‘V’. I to su mu inicijali V. V. Neću više ime da mu pominjem”, kazao je Zoran Stevanović, gradonačelnik Zvornika.

Sa druge strane, Rajko Dukić tvrdi da mu je prijetio Zoran Stevanović. Predsjednik kompanije “Boksit” iz Milića, koji je najavio pa očigledno odustao od protesta zbog blokade računa “Alumine” – slučaj je prijavio policiji. Zbog, kako piše u saopštenju, verbalnog delikta, odnosno uvreda i prijetnji tužiće gradonačelnika Zvornika u Osnovnom sudu u Vlasenici.

” Dabogda da svi moji neprijatelji bili opasni po mene kao što sam ja po gospodina Dukića i sve prijetnje upućene meni neka budu tako opasne kao moja prijetnja prema njemu. Gospodin Dukić očigledno ima mnogo slobodnog vremena. Navikao da se sav svijet vrti oko njega”, kazao je Stevanović.

Sa Dukićem nismo uspjeli da stupimo u kontakt, ali će strasti pokušati da smire u Vladi Srpske. U mirovne pregovore u Zvornik sutra putuje Petar Đokić. U “Alumini” će pričati o blokadi računa koja, kako kaže, već prouzrokuje milionsku štetu.

“Mislim da je ovo ozbiljno pitanje i mora se vrlo ozbiljno posmatrati. Tako i pravosudne institucije kao dio sistema ne mogu biti iznad sistema i treba da one participiraju u okviru interesa i portreba sistema čiji su i oni dio. U ovom slučaju ja neću da osporavam odluke suda jer je sud nadležan i postoji slobodno sudijsko uvjerenje da donosi određena akta ili stavove ali svakako treba imati u vidu da nastaje vrlo vrlo složeni problem”, kazao je Petar Đokić, ministar industrije energetike i rudarstva u Vladi RS.

Ministra će možda dočekati i protesne parole jer je izlazak na ulicu najavio sindikat “Alumine”. Zoran Stevanović dodaje: “Danas se posljednji put oglašavam”. Uz apel radnicima da, ako organizuju protest, to urade na dostojanstven način uz čuvanje imovine.