Stevandić za ATV: Izetbegović priziva sukobe

“Zanimljivo je da Bakir Izetbegović i velikodostojnici Islamske zajednice pokušavaju da nama nametnu model političkog odlučivanja i model života unutar BiH, a mi drugi se pozivamo da to prihvatimo ili ne. Moram reći da je to nevjerovatno”, rekao je Nenad Stevandić, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, komentarišući zaključke sastanka lidera SDA i predstavnika bošnjačkih intelekltualaca i Islamske zajednice BiH u Večernjim vijestima ATV-a.

“Izetbegović je u fokus sastanka stavio teme koje u BiH izazaivaju međusobne sukobe i ratove, i on se vratio u 1991-92. godinu i ponovo priziva na sukobe. Kada se pogleda prvi zaključak sa tog sastanka, da se bez odlaganja zaključi ugovor između BiH i Islamske zajednice moramo da kažem da je to jedan asimetričan ugovor, gdje se traži potpuno drugačiji ugovor između Islamske i ostalih vjerskih zajednica. To je predizborno podilaženje islamskom faktoru. U drugom dijelu se najoštrije osuđuju neutemeljene tvrdnje o radikalizaciji u BiH i sada treba da se kaže da je to islamofobična tvrdnja svjtskih medija. Ne možemo mi Srbi ili Hrvati da oblikujemo rad svjetskih medija. U dugom zaključku se štite svi ekstremni elementi i na prećutan način se podržava sve što rade ekstremne organizacije u BiH. U šestom zaključku, što je zanimljivo za Republiku Srpsku, odlučno se odbacuje svaki pokušaj izjednačavanja agresora i branilaca. I to je ponovo vraćanje u 1991. godinu, jer po Dejtonskom sporazumu ovdje je bio tragičan sukob i nije bilo agresora i branilaca”, istakao je Stevandić.

Komentarišuki izjavu Izetbegović da je u BiH trenutno jedan od najvećih problema asimetrija Vijeća naroda Republike Srpske i Doma naroda Federacije BiH i da zbog toga 13 posto Bošnjaka u Republici Srpskoj nema približno pravo kakvo ima tri posto Srba u Federaciji BiH, Stevandić je istakao:

“Ovo ne bi bilo toliko zanimljivo da ta laž nije toliko očita. Broj Srba u Federaciji BiH je sedam puta manji nego Bošnjaka u Republici Srpskoj. Mi smo tamo na nivou statističke greške i zaista je vrlo hrabro napisati jedno ovakvo saopštenje kada ste etnički očistili Srbe iz Federacija, da pričate o nekom ugrožavanju drugih naroda u Republici Srpskoj kojih je tu sedam puta više i koji uživaju sva prava. To je vrlo hrabra laž”, naglasio je Stevandić.

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske je još istakao i da je u poslednje vrijeme Izetbegović u više navrata spominjao rat i sukobe, a da na te njegove izjave Međunarodna zajednica i OHR nisu reagovali.

“Da je to uradio neko od političara iz Republike Srpske odmah bi bio sankcionisan”, istakao je Stevandić gostujući u Večernjim vijestima ATV-a.