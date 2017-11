Stevandić: Destruktivno ponašanje SzP neprihvatljivo

Zajedništvo i saradnja u kojima Ujedinjena Srpska učestvuje sa svjesnim političkim faktorima i nevladinim organizacijama proisteklim iz odbrambeno-otadžbinskog rata su jedino što narod hoće i prihvata, za razliku od destrukcija koje Savez za promjene čini u parlamentu Srpske, saopšteno je iz stranke Ujedinjena Srpska.

“Narod jasno vidi šta mi u Skupštini radimo i sigurno je da odbacuje bilo kakvu destrukciju, bilo kakvo nedemokratsko ponašanje koje u skupštinskim klupama čine poslanici Saveza za promjene”, navodi se u saopštenju izdatom nakon sjednice Glavnog odbora Ujedinjene Srpske.

U saopštenju se navodi da se Republika Srpska i nakon 25 godina postojanja “bori za opstanak i suverenitet svojih institucija u okolnostima kada su kreatori podjela i sukoba u Republici Srpskoj prvi put postigli vidljive rezultate”.

Ujedinjena Srpska je, kako se navodi, meću prvima to primijetila i krenula da zatvara pukotine u odbrambenim linijama Republike Srpskei.

“Zadovoljni smo što je narod to shvatio i pružio podršku našem stavu da su te pukotine nastale na nezrelosti i olakom prihvatanju funkcija na nivou zajedničkih institucija BiH. To se jasno vidi u svakom događaju koji naš narod ne prihvata, poput destrukcije u Narodnoj skupštini Srpske od strane Saveza za promjene, za razliku od onoga što naš narod prihvata – a to je saradnja i zajedništvo čemu mi težimo”, navodi se u saopštenju.

U Ujedinjenoj Srpskoj ističu da su jedina stranka koja je spremna na razgovore i uvažavanje, kao model političkog djelovanja.

“Konstantan rast organizacije, snage i ugleda Ujedinjene Srpske su nezaustavljivi i potvrda su naše odgovorne politike. Mi namjeravamo da istrajemo na procesima ujedinjenja i zajedništva okupljajući sve veći broj odgovornih ljudi, bez obzira gdje su se ranije politički organizovali ili su bili neutralni i neangažovani”, dodaje se u saopštenju Ujedinjene Srpske.

Stevandić: Promjene Ustava Srpske bi dobro došle

Lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić smatra da bi dobro došle promjene Ustava Republike Srpske, koje je najavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i da je to dobra ideja.

– Svima je poznato da je popis stanovništva koji mi zvanično ne priznajemo, a priznaju ga organi na nivou BiH, uslov za ustavni status naroda i sastava Vlade u Republici Srpskoj – rekao je Stevandić novinarima nakon sjednice Glavnog odbora stranke koja je održana u Bijeljini.

Prema njegovim riječima, ukoliko Bošnjaci žele tome da se odazovu moraju da budu saglasni da je to po popisu koji oni priznaju.

– Mora se promijeniti način odlučivanja u Srpskoj i ne može se na ovaj način praviti Vijeće naroda “kao kočnica”, nego kao organ koji zajedno sa svima u Srpskoj radi u pravcu stabilnosti, a ne kočenja – rekao je on.

Stevandić je izmjena Ustava u pravcu da Srpska bude jedinstvenija, funkcionalnija i da ima manje kočnica i otpora – pozitivna stvar.

Stevandić očekuje da sutrašnja posebna sjednica Narodne skupštine Srpske protekne mirno u demokratskoj raspravi.

– Niko od Narodne skupštine ne treba da pravi cirkus i rijaliti program, ali mi nismo u mogućnosti da naređujemo, ali isto tako smo oni koji su za demokratsko ponašanje u ovoj instituciji – rekao je Stevanidić.

On je podsjetio da su neki poslanici koji su to do sada činili “radili prvo na štetu Narodne skupštine Republike Srpske i njenih institucija, pa i na svoju ličnu štetu”.

– Nisam siguran niti sam ikad čuo da je ikome ovakvo ponašanje u Skupštini normalno, ali sam svjestan da su oni koji to čine prema nekome obavezni da to i rade – dodao je Stevandić.

(Srna)