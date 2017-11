Stevandić: Mladić bi bio osuđen i da je čitav rat bio u kancelariji

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je danas u Banjaluci da je general Ratko Mladić prvostepeno osuđen u Hagu na doživotnu kaznu zatvora jer je bio komandant Vojske Republike Srpske i da bi ista kazna zadesila bilo koga drugog na njegovom mjestu.

“Da čitav rat nije izašao iz kancelarije, ime bi mu bilo tamo upisano, jer je riječ o projektovanoj krivici i presudi”, istakao je Stevandić.

On je novinarima rekao da presuda Mladiću nije pravosnažna, jer postoji žalbeni postupak i drugostepeno odlučivanje.

“Naravno da ćemo se, kao u slučaju prvog predsjednika Srpske Radovana Karadžića, potruditi da osporimo presudu. Logički, ona je laka za osporiti i to je naša obaveza. To siledžijsko pravo i neprovođenje pravde Haškog tribunala govori o disbalansu, jer imamo 1.400 godina kazni za Srbe, dok su svi ostali osuđeni na oko 100 godina”, rekao je Stevandić.

On je istakao da je Haški tribunal napravljen da posluži kao sredstvo za “legalizaciju” planova onih koji su kreirali raspad bivše Jugoslavije i bratoubilački rat.

“Oni su kreirali ko će biti žrtva, a ko krivac. Tu nema brige za žrtve i raseljene i to je projekat izvan naših moći. Nadajmo se da takvih projekata neće biti i da će narodi shvatiti da kao devedestih godina prošlog vijeka ne treba da budu upotrijebljeni za kreiranje tuđih planova”, rekao je Stevandić, koji je i lider Ujedinjene Srpske.

Predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Srpske Mujo Hadžiomerović rekao je “da je kazna Mladiću premala u odnosu na zločin počinjen u agresiji 1992-1995. godine”.

On je naveo da je “nezadovoljan što Mladić nije odgovarao za genocid u opštini Vlasenica”.

Član Glavnog odbora NDP-a Vojislav Gligić izjavio je da bi Srpska trebalo da uloži trud i finansijska sredstva za osporavanje presude Ratku Mladiću, kao što je to radila Hrvatska, braneći svoje generale.

“Vjerujem da će rukovodstvo Srpske napraviti dobar tim koji će sljedećih mjeseci raditi na tom poslu. To treba uraditi zbog istorije, budućnosti i zato što mi se čini da nisu prezentovane sve činjenice u Mladićevom predmetu”, rekao je Gligić.

Govoreći o formiranju komisije za rješavanje parlamentarne krize u Srpskoj, Gligić je istakao da poslije nedavnog sastanka predstavnika vlasti i opozicije nisu iznošene toliko teške optužbe kao ranije.

“Suština je da smo napravili prvi korak i ponudili sporazum koji bi trebalo da se usaglasi između parlamentarnih stranaka kako bi se deblokirao rad parlamenta i nastavio normalan rad u narednoj godini, koja je i izborna”, rekao je Gligić.

On je dodao da mu se čini da i vlast ima volje da se dođe do dogovora i izabere rukovodstvo te komisije.

“Cilj je da to završimo do Nove godine. Ako to nismo u stanju, vjerujem da u izbornoj godini neće biti šanse za dogovor Saveza za promjene i vlasti”, rekao je Gligić.

