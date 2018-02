Stefanović: Zbog jedne rečenice Vučića proglašavaju četnikom u Hrvatskoj

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je od početka mnogo problematičnih stvari u vezi sa posjetom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj, te da objavljivanje trase kojom će se kretati nije uobičajena praksa.

Stefanović je za Radio-televiziju Srbije rekao da su, ne samo objavljeni detalji o susretima i lokacije, već su dozvoljene i demonstracije, što nije praksa.

On je ocijenio da su u Hrvatskoj stvara “užasna atmosfera” zbog toga što je Vučić rekao kako ne bi savjetovao da ratna odšteta bude tema razgovora.

“Neće čovjek da neko ponižava Srbiju. Zbog jedne rečenice proglašavaju ga četnikom, iako nikakav četnik nikada nije bio, proglašavaju ga nekakvim zločincem, čovjek nije počinio nikakav zločin. Nije on spaljivao nekome kuće. Prije svega su kuće njegove porodice spaljene do temelja, i to ne jednom”, rekao je Stefanović.

On je dodao da ne vjeruje da će posjeta biti otkazana zbog toga, ali je istakao da je rizična, kao što je bila i posjeta BiH.

(Srna)