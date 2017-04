Stefanović: Protesti su izraz demokratske volje

Član Predsjedništva Srpske napredne stranke /SNS/ Nebojša Stefanović izjavio je povodom višednevnih protesta širom Srbije protiv izbornih rezultata predsjedničkih izbora, da nikome iz te stranke “ne pada na pamet da organizuje bilo kakve kontraproteste, niti da im se priključuje”.

“Protesti su izraz demokratske volje i neka svi koji to žele u njima učestvuju dokle god to žele. Mi se u to ni na koji način nećemo miješati”, rekao je Stefanović, prenose beogradski mediji.

Predsjednik Socijalističke partije Srbije /SPS/ Ivica Dačić izjavio je, komentarišući proteste mladih, da je Srbija demokratska zemlja i da svako ima pravo da protestuje dok su ti protesti mirni i dok nema ugrožavanja države.

Dačić je ukazao da je svako slobodan da raspolaže svojim političkim stavom, ali da treba vidjeti šta je cilj protesta.

“Ako je riječ o rezultatima izborima, teško ko ih može osporavati jer ovde nije razlika jedan odsto, već je između Aleksandra Vučića i Saše Jankovića razlika 40 odsto. Ne znam kakav to mađioničar može da bude neko da pokrade 40 odsto glasova”, rekao je Dačić i ocijenio da protesti nemaju veze sa studentskom populacijom i njihovim zahtevima.

Studentski parlament Univerziteta u Novom Sadu i 12 studentskih organizacija novosadskog Univerziteta javno su se ogradili od, kako navode, takozvanih studentskih protesta, ističući da su zahtjevi koji se pominju na tim protestima izričito politički i ne sadrže nijedan jedini zahtjev koji se tiče studenata i studentskog standarda.

“Zvanične studentske organizacije i institucije ne žele da učestvuju u političkim prepucavanjima, niti će dozvoliti da budu zloupotrebljene u te svrhe”, navodi se u saopštenju.

U gradovima širom Srbije već četiri dana organizuju se protesti u kojima učestvuju uglavnom mladi, izražavajući nezadovoljstvo izbornim rezultatom na predsjedničkim izborima koji su održani 2. aprila, a prema kojima je ubjedljivo pobijedio premijer Srbije i lider SNS-a Aleksandar Vučić.