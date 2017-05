Stefanović: Haradinaj može da vidi Niš samo iz zatvora

Potpredsjednik Vlade Srbije Nebojša Stefanović poručio je da Ramuš Haradinaj može da vidi Niš samo iz niškog okružnog zatvora i to – iznutra.



“To je jedino što može od Niša da vidi, izdržavajući dugogodišnju kaznu zbog zločina nad srpskim narodom”, rekao je Stefanović povodom izjave Haradinaja da će trećinu Srbije, ako iz Ustava ne izbriše Kosovo, uvrstiti kao kosovsku teritoriju u kosovski ustav, počevši od Niša.

Stefanović je za Tanjug rekao da je poslije današnje izjave Haradinaja potpuno jasno da je ono što on govori stav kosovskih Albanaca, da te izjave imaju funkciju i da su bile potpuno lažne sve one izjave da on govori kao političar, da ne predstavlja stavove kosovskih Albanaca, da nema nikakvu javnu finkciju.

“Nedavno se na teritoriji opštine Orahovac odigrao sastanak, sastali su se Haradinaj i Hašim Tači, Kadri Veseli i Fatmir Limaj, koji su razgovarali o problemima koje imaju, nadležnostima različitih institucija koje treba da se formiraju poput suda za zločine nad Srbima koje su počinili kosovski Albanci, ali i svim aktivnostima koje treba da budu usmjerene ka izjavama i konkretnim radnjama na stvaranju takozvane Velike Albanije”, dodao je Stefanović.

On je naznačio da je to očigledno provokacija koja kontinuirano traje, koju guraju kosovski Albanci.

“Oni su ti koji prvi na veoma ozbiljan način izazivaju i provociraju, nažalost, bez jasne reakcije i osude međunarodne zajednice prije svega EU”, upozorio je Stefanović.

Prema njegovim riječima, jasno je da je ova izjava trebalo da učini Srbiju nervoznom i da Srbija poslije takve izjave načini neki ishitreni potez.

“Cijenimo da je riječ o jednoj vrlo ozbiljnoj izjavi koja bi trebalo na ozbiljan način da zabrine i sve one u EU koji razmišljaju o stabilnosti na ovom prostoru”, poručio je Stefanović.

“Što se tiče izjava Haradinaja u kojima pominje Niš, mogu samo da kažem da on Niš može da vidi samo tako što će vidjeti niški okružni zatvor i to iznutra. To je jedino što može od Niša da vidi izdržavajući dugogodišnju kaznu zbog zločina nad srpskim narodom”, zaključio je Stefanović.

(RTS)