Stefanović: Dobro smo razumjeli poruku Izetbegovića

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sazvao je za danas sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost, a nakon sjednice medijima se obratio Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije.

Stefanović je kazao da je razmatrano više tačaka dnevnog reda koje se tiču bezbjednosti Srbije.

“Razmatrano je više tačaka dnevnog reda koje se tiču bezbjednosti naše zemlje. Jedna od mjera je bolje opremanje naših vojnih i policijskih snaga. Investirati će se više novca u naoružanje koje će imati vojska, policija, kao i modernu opremu i uniformu. Želimo da uložimo više u standard pripadnika sigurnosnih snaga, te ćemo napraviti radnu grupu koja će raditi na izgradnji stambene zgrade u kojima će moći pripadnici vojske da kupe stanove po beneficiranim cijenama”, kazao je i dodao da je razmatrana politička situacija na Kosovu:

“Razmatrali smo i aktuelnu političku situaciju na Kosovu i Metohiji, kao i sve što su izazovi i prijetnje u okviru ovog dijaloga. Također, uradili smo analizu situacije bezbjednosti u regionu kao i ono što su izazovi u državama oko nas a da se odnosi na stabilnost Srbije”.

Bilo je riječi i o nedavnom intervjuu Bakira Izetbegovića za DW.

“Mjere koje će se preduzimati u narednom periodu će biti po naređenju predsjednika. Nastavićemo pratiti situaciju i poduzeti sve mjere, pojačano prateći sve izjave i poteze koje vuku države oko nas. Početkom naredne godine ćemo imati važne posjete: Predsjedništvo BiH dolazi u januaru gdje ćemo razgovarati o razgraničenju Srbije i BiH i očekujemo da će doći do uspješnog dogovora”, ističe Stefanović i dodaje:

“Mi smo analizirali sve što je rečeno, jedino vam mogu reći da je naša zemlja jako dobro razumjela poruku koju je Bakir Izetbegović uputio. Mi ćemo u okviru naših nadležnosti uvesti dodatne mjere radi stabilnosti naše zemlje. To smo shvatili kao nešto što nije bilo dobrosusjedsko i dobro za Srbiju”.

Stefanović je još kazao da izjave bošnjačkog člana Predsjedništva BiH pokazuju njegove jasne namjere.

“Izjave koje su došle pokazuju iskrene namjere jednog od nosilaca vlasti u BiH i to je upereno direktno protiv interesa Srbije i to ne možemo gledati blagonaklono. On jasno kaže da su njegova nadanja da će Kosovo biti nezavisno. Vi kada šaljete političke poruke kojim susjednoj zemlji želite zlo, onda vi narušavate stabilnost u regiji”, kazao je.