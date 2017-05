Stefanović: Albanci neće kročiti ni milimetar u Srbiju

Albanci znaju da neće moći da kroče ni na milimetar na teritoriju uže Srbije, ali stalne prijetnje srpskom narodu na KiM zabrinjavaju, izjavio Nebojša Stefanović.



Ministar unutrašnjih poslova Srbije je u intervjuu za Blic rekao i da prijetnje Ramuša Haradinaja o oduzimanju teritorije Srbije nisu stav pojedinca, već svih predstavnika Albanaca na Kosovu i da zato na njih ne treba gledati kao na riječi Haradinaja.

“Ono što dodatno zabrinjava je izostanak ozbiljne reakcije međunarodne zajednice, prije svega EU”, rekao je Stefanović za Blic, ističući da očekujemo oštre i jasne reakcije na teritorijalne pretenzije i prijetnje kosovskih Albanaca.

Ministar je rekao da očekujemo da prepoznaju opasnost od destabilizacije čitavog regiona u ovim težnjama ka stvaranju velike Albanije. “Nije dovoljno reći da je to samo zato što slijede izbori i da to služi kao retorika za dobijanje glasova, već ovo treba da zabrine svakog ko je dobronameran i ko hoće stabilnost u ovom regionu”, kazao je on.

“Albanci znaju da neće moći da kroče ni na milimetar na teritoriju uže Srbije, ali stalne prijetnje srpskom narodu na Kosovu i Metohiji zabrinjavaju”, naglasio je Stefanović. Naš posao je, istakao je on, da zaštitimo svoj narod i svoje nacionalne interese, kao i naše ljude na Kosovu i Metohiji. Prema njegovim riječima, ne smijemo dozvoliti da ovakve provokacije imaju bilo kakve negativne posljedice po Srbiju.

Trudimo se da jačamo svoje snage i svoju zemlju, ali ne samo na vojnom planu, već i na ekonomskom i političkom. Želimo da imamo punu stabilnost, a poruka svega ovog što radimo je da Srbija neće dozvoliti bilo kakav novi pogrom srpskog stanovništva, ma gdje oni žive, kazao je Stefanović.

Kada je riječ o vanrednim izborima na Kosovu, ministar je ocijenio da je to kupovina vremena.

“Kad god dođemo u situaciju da se konačano mora formirati zajednica srpskih opština, što je jasno dogovoreno u Briselu, odmah se počinje sa nekom kupovinom vremena, samo da do toga ne dođe. Ili kad se otvori tema formiranja specijalnog suda za one koji su počinili zločine nad Srbima, odmah pada vlada ili imamo neka druga odlaganja”, ukazao je on.

Osim što zastrašuju svjedoke i uništavaju DNK dokaze, oni se nadaju da će protokom vremena spriječiti specijalni sud da bilo šta otkrije. Na njihovu žalost, postoje dokazi o zločinima Albanaca nad srpakim civilima, rekao je Stefanović.

