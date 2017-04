Stečaj u “Banci Srpske”: Imovina vrijedna 90 a dug 170 miliona maraka

Otvoren je stečaj u “Banci Srpske”, potvrđeno je ATV-u banjalučkom Okružnom privrednom sudu. Ne žele da otkrivaju razloge.

Odluku su objavili na oglasnoj tabli sa koje pozivaju povjerioce da u roku od 30 dana prijave potraživanja. Prikupiće ih Mirjana Golić iz Gradiške koja je, u međuvremenu, imenovana za stečajnog upravnika. Kaže da je preuzela rješenje. Planira da sa svojim timom ljudi početkom naredne sedmice uđe u propalu banku i snimi situaciju.

“Prerano je da bi bilo šta govorila u vezi sa stečajem i za to je potrebno jedno malo duže vrijeme da se sagleda prvo, situacija koja je trenutno pa tek onda zauzimanje stavova”, rekla je Mirjana Golić, stečajni upravnik “Banke Srpske”.

Svoje su odavno rekli likvidacioni upravnik i predstavnici Agencije za bankarstvo. Petar Mićić je ustvrdio da ne može da sprovede plan likvidacije i da je “Banka Srpske odavno nesolventna. Imovina vrijedna 90 u odnosu na dug od 170 miliona maraka bio mu je dovoljan razlog da se u banci otvori stečaj. Da je banci odzvonilo priznaje i ministar finansija.

“Banka Srpske se nalazi u sudskom procesu i naravno u procesu stečaja će se utvrditi koji je to nivo sredstava koji će moći naplatiti povjerioci”, rekao je Zoran Tegeltija, ministar finansija u Vladi RS

To će biti teška misija, priznaje bankar Srećko Bogunović. I on podsjeća na nedavno završen sudski spor u Litvaniji kojim “Banka Srpske” “Ukio banci” mora da isplati oko 11 miliona evra. Dok se svi izredaju a stečajni upravnik ispoštuje zakonske isplatne redove, pitanje je, kaže, ko će i u kolikom iznosu na kraju biti isplaćen.

“Ono što je defininitivno je to da se neće svi naplatiti. Isto tako je sigurno da će jedan dio biti naplaćen. Znači, ono što je veliki upitnik je to koliki će iznos biti naplaćen. Mi smo negdje, po nekim procjenama mogli pročitati u medijima da će to biti negdje između jedne polovine i dvije trećine i, ja mislim da, ako to bude rezultat – da će to biti pozitivno”, rekao je bankar Srećko Bogunović.

Ko se prijavio i u kojem redu stoji znaće se 22. juna – za kada je zakazano prvo okupljanje povjerilaca i novoimenovanog stečajnog upravnika. Tad će, kaže Golićeva, odlučiti u kojem smjeru će ići sa stečajnim postupkom.