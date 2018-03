Stavljena tačka na “pasošku krizu”

Domaća kompanija “Muehlbauer” pobijedila je u tenderu za nabavku pasoških knjižica, a žalba kompanije “Gemalto” S.A. odbija se kao neosnovana od strane Kancelarije za razmatranje žalbi.

Tako je i zvanično stavljena tačka na spekulacije o novoj pasoškoj krizi u BiH.

Francuska kompanija “Gemalto” se dva puta žalila, prvo na tekst tenderske dokumentacije, a nedavno na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Podsjećamo, Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) raspisala je drugi tender (ponude trebalo dostaviti do do 20. jula 2017. godine) za nabavku pasoških knjižica i to nakon brojnih problema u ranijem kašnjenju s isporukom pasoša, a upravo ovih dana ističe jednogodišnji ugovor sa firmom “Muhlbauer”.

Okvirni sporazum sa izabranim ponuđačem biće potpisan na period od četiri godine, a vrijednost ugovora bez PDV-a iznosi oko 25,6 miliona KM.

Iz “Muehlbauera” su kratko poručili da ništa neće komentarisati dok se cijeli postupak ne dovede do kraja, a da će oni, kao i do sada, svoje obaveze izvršavati u skladu sa ugovorom.

– U skladu sa planom javnih nabavki Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) za 2017. godinu raspisan je tender za nabavku pasoških knjižica. Radi se o otvorenom međunarodnom postupku (trajanje okvirnog sporazuma je četiri godine), a vrijednost predmetne nabavke je 25 641 025, 65 KM bez PDV-a – kazali su iz IDDEEA-e.

Važeći ugovor koji ističe ovih dana je potpisan na 12 mjeseci, a “Muehlbauer” se obavezao da će isporučiti maksimalno 550 000 komada pasoških knjižica. Vrijednost tog ugovora je 11 miliona KM, s tim da će “Muehlbaueru” biti isplaćeno onoliko novca koliko izrade pasoša.

(gerila.info)