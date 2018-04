Startovali učesnici biciklističke trke Beograd – Banjaluka

Planinari i biciklisti dobili 100 kilometara staze od Banjaluke do Teslića

Učesnici 12. Međunarodne biciklističke trke Beograd-Banjaluka startovali su sa beogradskog Trga Republike, a u dva naredna dana će proći kroz 12 gradova i preći ukupno 350 kilometara.



U trci, koja predstavlja vrhunski sportski događaj, ali i priliku za promociju turističkih potencijala Srbije i Republike Srpske učestvuje više od 170 takmičara i 25 ekipa iz 32 zemlje.

Generalni direktor trke Vladimir Kuvalja je rekao da je ove godine trka Beograd – Banjaluka uvrštena u trku prve kategorije Svjetske biciklističke federacije što sa sobom nosi mnogo više bodova.

On je naglasio da o važnosti i kvalitetu same trke govori i to da u njoj učestvuju vrlo uspješne ekipe poput ruskog “Gasproma”, koji je sedmodnevne pripreme za trku imao u Banjaluci.

“Što se tiče `Eurosporta` trka je ušla u top 50 u svijetu i ja se nadam sljedeće godine da ćemo moći da gledamo prenos na tom sportskom kanalu”, rekao je Kuvalja.

On je ukazao da je trka ove godine po prvi put etapna, da se sabiraju vremena i da će najuspješniji obući žutu majicu kompanije “Kaprioli”, dok će najbolji u brdskoj vožnji ponijeti crvenu majicu “Nektar”. Zelenu majicu sponzora “Triglav” obući će najbolji sprinter, a Ministarstvo omladine i sporta Republike Srpske i Ministarstvo sporta Srbije su sponzori bijele majice.

Prema njegovim riječima, ova trka je ne samo sportski, nego i značajan turistički događaj, jer je prati veliki broj ljudi.

“Kada pogledate gradove, poput Teslića, Brčkog, Banjaluke, tu dolazi mnogo stranaca. Trka se prenosi uživo i prati iz helikoptera i sa motora, znači sve se to snima, želimo da prikažemo ljepote obe zemlje”, rekao je Kuvalja.

Pomoćnik ministra za sport Republike Srpske Dragan Jaćimović potvrdio je da je bilo određenih problema u organizaciji trke, ali da je sve pravovremeno riješeno.

“Sinoć smo riješili sve probleme. Želim da se zahvalim svim institucijama koje su pomogli trku i učinile da ona krene na vrijeme. Naravno, zahvaljujemo i predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i kabinetu predsjednika Srbije na svemu što su učinili da ova manifestacija uspije i krene kako treba”, dodao je Jaćimović.

On je poželio svim vozačima dobru vožnju uz želju da pobijedi najbolji.

“Sport je najbolji ambasador jedne države, tako i Republike Srpske i meni je posebno drago što ova trka već 12 godina kreće iz Beograda. Mislim da je dovoljno reći da učestvuju predstavnici iz 32 države, više od 200 biciklista i nadam se da će sve proteći u najboljem redu”, rekao je on.

Jaćimović je istakao da je trka jedan od dodatnih vidova povezivanje Srpske i Srbije i podsjetio da su dva biciklistička saveza potpisala Sporazum o saradnji.

“Sve se to veže sa Sporazumom o specijalnim i paralelnim vezama između Srbije i Republike Srpske. Nadamo se da ćemo na Sajmu sporta u Banjaluci 13. maja potpisati još sporazuma između Srbije i Srpske”, rekao je Jaćimović.

Predsjednik Biciklističkog saveza Srbije Branko Banović je rekao da se organizatori trude da postignu što veći rejting.

“Sada se nalazimo u najboljih 100. Nadam se da ćemo naredne godine biti u prvih 50”, rekao je Banović i poželio učesnicima sportsku borbu i uspjeh.

Biciklistička trka Beograd-Banjaluka vozi se u dvije etape.

Prvog takmičarskog dana biciklisti će preći 170 kilometara od Beograda, preko Šapca, Pavlovića mosta, Bijeljine do Brčkog.

Drugog dana takmičenja oni će preći 180 novih kilometara od Teslića preko Doboja, Dervente i Prnjavora do Banjaluke, koja im je i krajnji cilj.

Glavni pokrovitelj biciklističke trke Beograd-Banjaluka je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a veliku pomoć pružili su i Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske.

(Srna)