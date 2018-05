Stari avion Vlade Srpske leti na otpad

Na licitaciju za prodaju starog aviona Vlade Republike Srpkse, cesne C500 proizvedene 1980. godine, nije se prijavio niko i po svemu sudeći sudbina ovog aviona je otpad ili da se negdje postavi kao eksponat.

Odluka o prodaji stare cesne i javni poziv za licitaciju doneseni su polovinom aprila ove godine, ali u roku koji je postavljen niko se nije javio, a, kako saznajemo, ni raspitivao o kupovini.

Minimalna ponuđena cijena bila je malo više od 318 hiljada KM i javnim pozivom bilo je predviđeno da će licitacija biti održana samo u slučaju ako budu dva kvalifikovana učesnika.

Sreten Ilić, direktor Vazduhoplovnog servisa Republike Srpske, prije nekoliko dana nam je potvrdio da nije bilo zainteresovanih za kupovinu stare cesne i da će odluka o njenoj sudbini biti donesena uskoro.

Nakon što je propala prva licitacija, Vazduhoplovni servis Republike Srpske 11. maja raspisao je i drugu licitaciju, koja će biti održana u narednih mjesec i gotovo je sigurno da se ni na nju neće prijaviti niko.

Nakon što je propala prva licitacija, s Ilićem nismo uspjeli stupiti u kontakt, ali nam je iz nekoliko izvora potvrđeno da od prodaje stare cesne neće biti ništa te da već godinama taj avion predstavlja problem jer nema gdje da stoji i svi peru ruke od njega.

“Taj avion neće niko. On je zastario, puno troši i skupo je njegovo održavanje. Sve moguće dozvole su istekle i trebalo bi u startu oko pola miliona KM da se ospobi za letenje. Jedini kupac tog aviona može biti neki kolekcionar, koji će ga osposobiti i vozati kao old tajmera”, ispričao je ovaj izvor, dodajući da se s prodajom aviona zbog birokratskih procedura zakasnilo i da je to pitanje trebalo rješavati prije desetak godina, jer je tada još bilo zainteresovanih za kupovinu.

Inače, ovaj avion, koji je nekada bio u vlasništvu Vlade Republike Srpske, za letenje je osposobila kompanija “Sky Srpska” zato što, po međunarodnim pravilima, kompanija koja se bavi tim poslom mora imati u svom vlasništvu avion. Nakon što je kompanija ugašena o ovom avionu niko nije vodio računa i nije bilo poznato u čijoj je nadležnosti – Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, Vlade Republike Srpske ili aerodroma. Na kraju je prebačen u vlasništvo Vazduhoplovnog servisa Republike Srpske, koji djeluje pri Kabinetu predsjednika Republike Srpske.

Avion je jedno vrijeme bio i van granica Republike Srpske, nakon remonta bio je u hangarima u Austriji, gdje je plaćana visoka zakupnina. Nakon nekoliko upozorenja iz Austrije da ne žele da čuvaju avion, on je prebačen u Banjaluku, gdje se i danas nalazi.

(Nezavisne novine)