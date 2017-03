Stanovnici Česme regulacijom Vrbanje očekuju kraj strahu od kiše

Banjaluka: Česma dobija novi most

Zbog izgradnje novog, stari most preko Vrbanje zatvoren za saobraćaj

Banjaluka: Česma konačno dobila novi most

Nakon svake jače kiše, Vrbanja se izlije, i to pravo u naše dvorište, pričaju Petrušići iz naselja Česma. Godinama sa komšijama nose vreće kako bi nabujaloj rijeci stali u kraj.

I komšinica Mirjana Forić muči istu muku, pa se i ona nada da će regulacija vodotoka Vrbanje, koja bi trebalo da počne ove godine, biti i konačno rješenje.

“Kada bi se regulisala Vrbanja mnogo bi nam značilo jer tada ne bi bilo ni poplave, a osim toga proširilo bi se korito. Izuzetno bi nam značilo jer smo nekoliko puta plavljeni”, rekla je Mirjana Forić iz Česme.

“Mi sada imamo velikih problema, bojimo se kada voda naiđe, da neće da probije pa da nam napravi ono isto što je napravila ranije. To će biti gore nego što je bilo prje tri godine”, rekao je Mile Petrušić iz Česme.

Pripreme za regulaciju vodotoka već su počele. U toku je izrada tehničke dokumentacije, koja bi za koji dan trebalo da bude gotova. Sljedeći korak je rješavanje imovinsko pravnih odnosa za koje je zadužen grad.

“Ono što grad treba da uradi je rješavanje određenih imoviskih odnosa, davanje dozvole, mi ćemo to što je u našem domenu i uraditi”, kazao je Igor Radojičić, gradoačelnik Banjaluke.

Dok grad ne obavi svoj dio posla, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vezane su ruke. Tek kad to bude završeno, može biti raspisan teder.

“Sve je to do gradske administracije. Ako će oni to završiti i obezbjediti sredstva mogli bi u toku ove građevinske sezone početi sa izvođenjem radova”, izjavio je Čedomir Stojanović, pomoćnik ministra za vodoprivredu.

Iz Ministarstva poručuju da u regulaciju vodotoka Vrbaje planiraju da ulože oko tri miliona maraka, iz kredita Evropske investicione banke. Ako svi budu ažurni, kako obećavaju, posao bi trebalo da bude završen do kraja naredne godine.