Stanković: Pomoć Vlade RS posladavcima radnici bi trebali osjetiti na platama

Goran Stanković, generalni sekretar Saveza sindikata RS, rekao je da je Vlada RS dala poslodavcima mnoge benefite koji bi se trebali dala mnoge benefite koji bi se trebali odraziti i na plate radnika.

“Mislim da je povećanje plata neminovnost. 10 godina nije bilo značajnog povećanja plata, a većina je radnika koja prima plata od 400 do 600 maraka. Zato ljudi odlaze u inostranstvo gdje za dva ili tri mjeseca zarade više nego u Republici Srpskoj za godinu dana”, rekao je Stanković u večernjim vijestima ATV-a.

Podsjeća da ke Savez sindikata RS organizovao u poslednje tri godine pet protestnih šetnji i okupljanja gdje su izrazili nezadovoljstvo položajem radnika u RS koji imaju niske plate, radni uslovi im nisu najbolji, a veliki broj radnika zbog toga odlazi iz Republike Srpske.

“Mi smo analizirajući to stanje još prošle godine zaključili sa Vladom RS memorandum gdje smo željeli da damo prednost socijalnom dijalogu i kolektivnom pregovaranju. U tom memorandumu smo definisali naša tri ključna pitanja, a to su zaključivanje opšteg kolektivnog ugovora, izmjene i dopune Zakona o radu u tri poglavlja koja su po nama najbitnija i izmjene i dopune Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti gdje želimo da povećamo visinu i dužinu naknade za nezaposlenost. U toku ove godine treba da se to realizuje”, kazao je Stanković.

Dodaje da će pomno pratiti aktivnosti na tom planu i vidjećeti kakvi su dalji koraci Saveza sindikata RS u borbi za radnička prava.

“Mi očekujemo da bi se sva ova tri za nas bitna dokumenta trebala završiti prije izbora. Moramo konstatovati da postoje određeni pomaci u rješavanju ovih pitanja”, ističe Stanković.

On smatra da važeći Zakon o radu ne odgovara radnicima.

“Desilo se ono na što smo mi upozoravali, nakon samo šest mjeseci prestali su da važe i opšti i posebni kolektivni ugovori i onda poslodavci svojim internim aktima i pravilnicima samostalno uređuju prava i obaveze između poslodavaca i radnika. Na taj način radnici su u nezavidnom položaju jer zavise isključivo od volje poslodavca. Zato mi insistiramo na zaključivanju i opšteg i posebnog kolektivnog ugovora”, objašnjava Stanković.

Podsjeća da je i Ustavom Republike Srpske definisano da se određena prava, a prvenstveno zarade, definišu isključivo zakonom i kolektivnim ugovorima a nikako pravilnicima o radu i nekim drugim internim aktima poslodavca.

On smatra i da se članstvo vraća u Savez sindikata za koji kaže da je jedini sindikat koji u RS može da organizuje bilo kakve proteste ili štrajkove.

(ATV)