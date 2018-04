Stanje u voćnjacima obećava rodnu godinu

Stanje u voćnjacima na području Semberije i Majevice, ali i u podmajevičkom kraju, je zadovoljavajuće za ovo doba godine i, s obzirom na trenutne prilike u zasadima jabuke i šljive, obećava rodnu godinu, rekao je predsjednik Udruženja voćara “Zlatni rod” Milan Dakić.

“Voćari privode rezidbu kraju i pripremaju se za obaveznu mjeru prskanja zasada. Godinama unazad usljed vremenskih oscilacija trpjela je i voćarska proizvodnja, pa je borba za održivost posla bila konstantna”, kaže Dakić.

On napominje da se blaga, ali duga zima nije negativno odrazila na jabuku i šljivu, pa sudeći po tome godina će biti rodna.

“Samo da ne bude kasnih mrazeva koji su ranijih godina znali pričiniti štetu voću i to u fazi cvjetanja. Ipak, ne vjerujem da bi do toga moglo doći nakon Vaskrsa”, rekao je Dakić.

On podsjeća da pojava bolesti u zasadima jabuke i šljive nije uočena, pa i to ide u prilog očekivanjima dobrih rezultata.

“Ulaganja u ovu vrstu poljoprivredne proizvodnje su velika, ali se isplate ako voće nakon berbe čeka siguran plasman. Kako bi se došlo do kvalitetnijeg ploda koji drži bolju cijenu, rezidba u zasadima je obavezna”, ističe Dakić.

On dodaje da je u posljednje četiri godine sve manje onih koji se odlučuju na podizanje novih zasada.

“Voćari očekuju da će doći do nastavka nedavno zamrznutog izvoznog aranžmana sa Rusijom, gdje je domaća jabuka vrhunskog kvaliteta i te kako bila cijenjena”, kaže Dakić.

Prema njegovim riječima, tokom prošle godine domaće voće je konstantno držalo dobru cijenu, pa oni kojima suša ili mraz nisu obrali rod mogli su dobro i zaraditi.

“Realna cijena uskladištene i dobro očuvane jabuke iz hladnjače trebalo bi da bude veća od jedne KM da bi se došlo i do pozitivne računice”, procjenjuje Dakić.

